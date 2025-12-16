Robert Harrison preside Comisión de Competiciones de Selecciones Nacionales de FIFA

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison Paleari, encabezó en la ciudad de Doha, Catar, la primera reunión del nuevo ciclo de trabajo de la Comisión de Competiciones de Selecciones Nacionales de la FIFA, órgano clave dentro de la estructura del máximo ente rector del fútbol mundial.

En su carácter de presidente de la Comisión, Robert Harrison destacó la responsabilidad que implica este rol y subrayó la importancia del diálogo institucional, el trabajo colectivo y la construcción de consensos como pilares fundamentales para el fortalecimiento y la evolución de las competiciones de selecciones nacionales a nivel global.

La Comisión de Competiciones de Selecciones Nacionales de la FIFA está integrada por destacadas autoridades del fútbol internacional, entre ellas Mark Bullingham, Director Ejecutivo de la Football Association de Inglaterra; Amaju Pinnick, ex presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol; Marijan Kustić, presidente de la Federación de Fútbol de Croacia; Julio Avellar, Director de Competiciones de la Confederación Brasileña de Fútbol; y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y ex árbitro FIFA.

Presencia institucional de la APF en comisiones de la FIFA

La APF cuenta además con una presencia institucional activa en distintas comisiones estratégicas de la FIFA, reafirmando el protagonismo y la credibilidad del fútbol paraguayo a nivel internacional. El vicepresidente de la APF, Óscar Zaputovich, integra la Comisión de Desarrollo Técnico; el secretario general, Luis Kanonnikoff, la Comisión Jurídica; la secretaria general adjunta, Alba Benítez, participa de la Comisión de Federaciones Miembro; y José Luis Alder, miembro del Consejo Ejecutivo y titular de la Divisional de Futsal FIFA de la APF, forma parte de la Comisión de Futsal.

A su vez, la coordinadora general de Selecciones Femeninas, Noelia Barrios, forma parte de la Comisión de Competiciones Femeninas de Selecciones; Norman Rieder integra la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Fútbol; y Juan H. Appleyard la Comisión del Fútbol Base y Amateur, consolidando la presencia de Paraguay en los espacios donde se proyecta el futuro del fútbol a nivel global.

Estas designaciones representan un hecho histórico y un motivo de orgullo para la APF y para todo el fútbol paraguayo, reafirmando el compromiso del país con el crecimiento, la gobernanza y el futuro del fútbol mundial.