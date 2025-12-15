César Castro renueva compromiso con el “2”

“¡Seguimos juntos, César! La institución valora su compromiso, profesionalismo y entrega, reafirmando la confianza en su aporte dentro del proyecto deportivo”, expresa la publicación en redes.

Castro se ha constituido en el 2025 en uno de los pilares en la estructura del equipo de Pedro Juan. Recordemos que en el segundo semestre del 2025 fue uno de los protagonistas en el torneo Clausura y, además, de la Copa Paraguay. En esta última competencia se quedó con el segundo puesto, tras perder la final contra el General Caballero de Mallorquín.

Este año, Castro disputó 40 de los 44 partidos en los torneos de Primera División. Tres juegos en la Copa de Todos y un partido contra Guaraní, en la fase 1 de la Sudamericana.