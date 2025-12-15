15 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

César Castro renueva compromiso con el “2”

El lateral izquierdo César Castro renovó su vínculo con el Club Sportivo 2 de Mayo y continuará defendiendo la camiseta del Gallo Norteño por una temporada más.

Diciembre 15, 2025 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
César Castro_64672993.jpg

Jugador clave. César Castro es el actual capitán del Gallo.

Foto: Gentileza

“¡Seguimos juntos, César! La institución valora su compromiso, profesionalismo y entrega, reafirmando la confianza en su aporte dentro del proyecto deportivo”, expresa la publicación en redes.

Castro se ha constituido en el 2025 en uno de los pilares en la estructura del equipo de Pedro Juan. Recordemos que en el segundo semestre del 2025 fue uno de los protagonistas en el torneo Clausura y, además, de la Copa Paraguay. En esta última competencia se quedó con el segundo puesto, tras perder la final contra el General Caballero de Mallorquín.

Este año, Castro disputó 40 de los 44 partidos en los torneos de Primera División. Tres juegos en la Copa de Todos y un partido contra Guaraní, en la fase 1 de la Sudamericana.

César Castro 2 de Mayo Fútbol paraguayo
Redacción D10
