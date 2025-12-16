Presentan libro de relatos de fútbol en tono de humor

El lanzamiento será en el local de la Consultora “Ojo Avizor”, ubicado sobre 25 de Mayo 3890, casi Radio Operadores del Chaco, Asunción.

“Hay dos disciplinas imposibles de encarar sin un escape de humor: la política y el fútbol, la primera porque la requiere, la segunda porque la tiene en abundancia. Basta con asistir al momento supremo cuando la platea decide que un jugador debutante pasará a tener este apelativo u otro y el instante en que una interpelación a un wing excesivamente lento une las herramientas del adjetivo más la comparación para entregar a la muchedumbre un apelativo que generará la risotada general”, comenta ADS, al explicar las razones de esta obra. La misma fue impresa en los talleres gráficos de ARANDURA EDITORES y cuenta con un detalle especial: la ilustración de los consagrados humoristas gráficos Nicodemus Espinosa y Melki de cada uno de los relatos.

La temática de los cuentos de fútbol es muy frecuente en el río de la Plata, particularmente en Argentina y Uruguay, siendo sus exponentes más consagrados Roberto Fontanarrosa, Eduardo Sacheri, Pedro Saborido y el mismísimo Eduardo Galeano en la orilla montevideana. En Paraguay, si bien existen algunos antecedentes, no ha sido muy frecuente su publicación.

LOS RELATOS

Cada uno de los relatos recoge experiencias del fútbol de potreros o asuntos que suceden alrededor de estas historias, o sencillamente anécdotas del barrio del autor. De hecho, un eje central es el universo barrio en toda la obra.

Este jueves 18 será el lanzamiento oficial.

TÍTULOS

El conjuro payaguá, La vez que Cápila fue toro candil, Cirilo Ju’i, El cirujano de la cinco, El Costurero Fernández, El Polaquito, el crack que no quería ser cura, La vez que Racing goleó a “La voz del coloradismo”, Eran alcaparras, ¡Peine, Molinas!, El Lorito Laterza, Un semáforo y un domingo después de Brujas, Aquella vez que intentamos salvar a Jesús, El amargo fin del Anguja Tutu, Luis Miguel, El wing izquierdo de Dios, El joven representante del Tribunal Electoral, En el fútbol de antes no había electrolitos, El poeta Herculano, Lopeor Peralta (sucios eran los de antes), Octavio Octavianni y los Paraguayensis, El 3 a 1 del mago Melchor, El Blancaflor Medina, La batalla del ojo del coloso, Ese penal de Trikitraka, Felipe Pycolí o el Cojo Martinetti, El debú de Murtinho, El bar de Palmerola, Masacre en el bar Los Dos Chinos, Homenaje a una historia real, Se llamaba Roberto, ¿Que cobró doctor?, Qué ganas de hinchar las bolas,Bipolar Urdapilleta.

LANZAMIENTO CON TONO FUTBOLERO

El lanzamiento del libro, que fue prologado por Marcelo Tolces, Mike Silvero y Jorge Gorostiza, y contó con la edición del periodista y escritor Paulo López, tendrá una atmósfera futbolera. Reconocidos exponentes como Willy Suchar y Neine Heisecke entregarán canciones con temática futbolera y la propia presentación del evento estará a cargo de una periodista deportiva, Marlene Torres.

OBRAS ANTERIORES

Augusto dos Santos publicó recientemente “Hay un mito en la Nevera”, (2024) sobre comunicación política electoral. Previamente, en esta misma línea publicó “Y que Dice el Presidente” (2015), “Quo Vadis medios públicos” (2013). En el rubro literatura sus últimos libros son “El Obispo confinado”, 2000, “De Luchas y de siempre”, 2003, “ La utopía Ardiente”, 2015, el libro de relatos de humor, “Lo difícil que es comer un asado” (2017). Para el primer trimestre del año próximo se anuncia un nuevo trabajo de nuevo enfocado en el tema de la agenda política.