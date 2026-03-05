Dani Vallejo avanza con fuerza a cuartos en Brasil

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo clasificó a los cuartos de final del Challenger 75 de Brasilia, Brasil.

En los octavos de final, Vallejo superó al local Joao Eduardo Schiessl por el marcador por 6-4 y 6-2.

Su rival en busca del pase a las semifinales será ante el ganador del cruce entre el argentino Facundo Díaz Acosta y el brasileño Luis Miguel.

Vallejo que es el número 1 del país había derrotado en el debut en la competencia norteamericano Tristan Boyer por el marcador de 6-2 y 6-2, desplegando un alto nivel en la capital brasilera.

Vallejo apunta en seguir escalando en la clasificación, en su primera parada de un importante calendario que tendrá en el mes de marzo, que se cierra en el ATP 250 de Huston Estados Unidos.