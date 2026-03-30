30 mar. 2026
Cerro Porteño

Blas Reguera y la esperanza de hacer una gran copa

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, habló de la contratación de Ariel Holan como nuevo entrenador y del anhelo de hacer una buena campaña en la Conmebol Libertadores.

Marzo 30, 2026 01:28 p. m. • 
Por Redacción D10
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Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño.

Foto: Archivo

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, tocando varios temas referentes a la actualidad del Ciclón que tendrá al argentino Ariel Holan como nuevo entrenador.

El mandamás azulgrana habló del cambio de actitud de los jugadores. “Estamos a 7 puntos de la punta, no es lo ideal pero ahora vemos un equipo mucho más comprometido, rebelde y seguimos soñando”, arrancó diciendo.

Reguera reconoció que hubo algo que no se hizo bien, por eso las lesiones y la falta de intensidad en el juego. “De que algo malo pasó es categórico, hablo de la preparación física”, reconoció.

También habló del Consejo de Fútbol que implementa en su gestión al frente de la institución azulgrana. “El consejo de fútbol estará integrado por el mercado de pases, gerencia de fútbol y performance”, detall+o.

Sobre lo que será la participación en la Copa Libertadores, Reguera apuntó a lo más alto. “Creo que nosotros tenemos uno de los mejores planteles de mucha jerarquía. Si logramos compactar a todos me da muchísimas esperanza de hacer una gran copa”, reconoció.

Reguera dio a conocer los motivos de la contratación del técnico argentino Ariel Holan. “Vamos a firmar un contrato de 18 meses. Vimos un profesional de mucha experiencia que le gusta trabajar con juveniles y con los jugadores de jerarquía. Es de juego intenso y disciplinado, por eso la elección”, apuntó.

También habló de la capacitación que hará en Europa el técnico interino Jorge Achucarro. “Hemos decidido apostar por una capacitación europea de Jorge Achucarro para que vuelva mucho más preparado para seguir creciendo en esta profesión”, destacó.

Acerca del gol de Pablo Vegetti, Reguera no ocultó su emoción. “Es un jugador que se va a cansar de hacer goles y nos va a dar muchas alegrías”, indicó.

Por último habló de la inhibición que tiene actualmente Cerro Porteño. “Estamos con una inhibición, queremos resolver eso a mediados de año para poder fichar jugadores”, concluyó.

Blas Reguera Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
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