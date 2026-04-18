18 abr. 2026
Cerro Porteño

Las opciones de Holan para el onceno de Cerro Porteño

El DT de Cerro Porteño, Ariel Holan, baraja opciones para la conformación del once en el Azulgrana para el juego del domingo.

Abril 18, 2026 09:08 a. m. • 
Por Redacción D10
Ariel Holan

Ariel Holan afrontará su primer clásico con Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El plantel de Cerro Porteño ultima detalles para la conformación de su equipo, para el compromiso de mañana ante Olimpia, que será en el Defensores del Chaco, desde las 17:30.

Con las numerosas bajas, producto de una mala preparación física del cuerpo técnico anterior, Ariel Holan baraja opciones para elegir a los once titulares.

En portería, Alexis Martín Arias es dueño del puesto, mientras que en defensa, la apuesta es por la experiencia, conformando la zaga con Gustavo Velázquez, Abel Luciatti, Matías Pérez y Guillermo Benítez. En mitad de cancha, Cristhian Paredes y Jorge Morel ocuparán la contención, mientras que en los extremos aparecen Cecilio Domínguez y Marcelo Chaparro.

En punta el doble nueve sería con Jonatan Torres y Pablo Vegetti. A la expectativa queda Mateo Klimowitz como opción por uno de los atacantes, mientras que Ignacio Aliseda y Juan Manuel Iturbe serán aguardados hasta último momento para conocer su evolución y si pueden tener minutos en el clásico.

Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
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