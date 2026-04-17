18 abr. 2026
Cerro Porteño

Alexis Martín Arias, es garantía en el Ciclón

El portero argentino Alexis Martín Arias afrontará su cuarto clásico con el Ciclón.

Abril 17, 2026 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
f ajfla flña ñfalfkañfda_66842033.jpg

Cerro Porteño apunta al compromiso ante Olimpia, que será este domingo 19 de abril, en el Defensores del Chaco, desde las 17:30.

El portero argentino Alexis Martín Arias es uno de los elementos más seguros en el Ciclón, dueño del pórtico azulgrana a base de buenas presentaciones. El golero se prepara para disputar su cuarto superclásico con el Ciclón, con un registro en el que aparecen un triunfo, un empate y una derrota.

En su primer clásico, Alexis logró la victoria con Cerro por 3-2, en Ciudad del Este, cortando una sequía de tres años, el 3 de agosto del 2025 por la fecha 6 del Clausura. En dicho juego, el golero fue clave al desviar un penal a Iván Leguizamón. Seguidamente, Arias registró un empate de 1-1 y una derrota por 1-0, ya en la presente temporada.

En lo que refiere al equipo de Holan, el Azulgrana entre hoy y mañana definirá la situación de jugadores claves como Fabricio Domínguez, Juan Iturbe e Ignacio Aliseda, todos en proceso de recuperación para ir definiendo el once.

CIFRA. 3-2 Ganó Cerro Porteño el clásico en el que Alexis Martín Arias fue titular, el 3 de agosto del 2025, por el Clausura.

Cerro Porteño Alexis Martín Arias Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
gustavo samaniego cerro_60079199.jpg
Cerro Porteño
“Olimpia no puede quejarse del arbitraje”
Gustavo Samaniego tiró una picante frase y cuestionó el reclamo del DT de Olimpia sobre el arbitraje.
Abril 15, 2026 12:24 p. m.
 · 
Redacción D10
morel.png
Cerro Porteño
El particular cruce de Holan y Morel
VIDEO. Ariel Holan y Jorge Morel protagonizaron un particular cruce durante el partido de Copa frente a Junior de Barranquilla.
Abril 15, 2026 08:56 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-14 at 18.15.45.jpeg
Cerro Porteño
Ariel Holan: “Este partido nos cambia el estado de ánimo”
Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, sacó pecho por el enorme partido de sus dirigidos en un típico partido de Copa y manifestó que la victoria cambia el ambiente en Barrio Obrero.
Abril 14, 2026 10:14 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260414-WA0121.jpg
Cerro Porteño
El gol del “Bocón” ante Junior
Jonathan Torres anotó el solitario gol del partido ante Junior para que Cerro Porteño obtenga su primer triunfo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.
Abril 14, 2026 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260414-WA0114.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño y un triunfo necesario en la Copa antes del superclásico
Cerro Porteño superó por la mínima diferencia a Junior, recuperó la confianza en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y justo en la previa del superclásico ante Olimpia.
Abril 14, 2026 08:57 p. m.
 · 
Redacción D10
vegee.jfif
Cerro Porteño
El Ciclón tiene equipo confirmado
Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, confirmó su onceno titular para encarar el partido vital ante Junior de Barranquilla.
Abril 14, 2026 06:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más