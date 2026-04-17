Alexis Martín Arias, es garantía en el Ciclón

Cerro Porteño apunta al compromiso ante Olimpia, que será este domingo 19 de abril, en el Defensores del Chaco, desde las 17:30.

El portero argentino Alexis Martín Arias es uno de los elementos más seguros en el Ciclón, dueño del pórtico azulgrana a base de buenas presentaciones. El golero se prepara para disputar su cuarto superclásico con el Ciclón, con un registro en el que aparecen un triunfo, un empate y una derrota.

En su primer clásico, Alexis logró la victoria con Cerro por 3-2, en Ciudad del Este, cortando una sequía de tres años, el 3 de agosto del 2025 por la fecha 6 del Clausura. En dicho juego, el golero fue clave al desviar un penal a Iván Leguizamón. Seguidamente, Arias registró un empate de 1-1 y una derrota por 1-0, ya en la presente temporada.

En lo que refiere al equipo de Holan, el Azulgrana entre hoy y mañana definirá la situación de jugadores claves como Fabricio Domínguez, Juan Iturbe e Ignacio Aliseda, todos en proceso de recuperación para ir definiendo el once.

CIFRA. 3-2 Ganó Cerro Porteño el clásico en el que Alexis Martín Arias fue titular, el 3 de agosto del 2025, por el Clausura.