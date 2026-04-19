19 abr. 2026
Cerro Porteño

Otra vez la barra de Cerro Porteño

La barra organizada de Cerro Porteño volvió a agregar un nuevo antecedente perjudicial a su historial.

Abril 19, 2026 06:45 p. m. • 
Por Redacción D10
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En el Apertura 2024 los barras perjudicaron a su propio equipo.

Foto: Daniel Duarte.

Olimpia y Cerro Porteño se enfrentaban este domingo en el superclásico del fútbol paraguayo, en un partido que debía ser una fiesta, pero la violencia se volvió a robar el espectáculo. Sobre los 30 minutos se iniciaron unos incidentes que terminaron por la suspensión del encuentro.

Barras de Cerro Porteño se tomaron con la policía en el sector Norte del Defensores del Chaco y la escalada de violencia fue tal que derivó con varios afectados, corridas y la suspensión del encuentro.

Este hecho se suma al negro historial de la hinchada azulgrana, que el 29 de enero del 2024 había protagonizado un hecho similar en el duelo frente al Sportivo 2 de Mayo y que terminó con pérdida de puntos para el Ciclón. En ese torneo, el Azulgrana perdió el campeonato por culpa de sus hinchas.

Míchel Sánchez, gerente de competiciones de la APF, comunicó la suspensión del juego e indicó que los organismos correspondientes resolverán sobre el resultado del partido.

Cerro Porteño Torneo Apertura
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