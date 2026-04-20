Cerro Porteño peleará “por esos tres puntos”

Luis Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, se refirió a lo ocurrido el domingo en el ueno Defensores del Chaco y que derivó en la suspensión del superclásico: “Nosotros nos fuimos a pelear por eso, a sacar una victoria para acercarnos más a nuestro rival. Vamos a hacer todo lo posible para pelear en todos los estrados”.

“Vamos a depender del Tribunal Disciplinario, de la apertura del sumario que prepare la APF, enviaremos toda la evidencia que estamos juntando y haremos todo lo posible por pelear por esos tres puntos. Cumpliremos todos los requisitos”, afirmó con relación a los puntos en juego en el choque ante Olimpia.

El azulgrana lamentó los hechos de violencia que se registraron en Gradería Norte del estadio, donde se sitúa la hincha de Cerro Porteño. Recapitulando lo que pasó dijo: “Acá hay tres involucrados en esta realización del espectáculo: el club organizador, que es Olimpia, el club visitante, que es Cerro y la Policía”.

“Por reglamento el club organizador es el responsable de todo el espectáculo, desde la seguridad para abajo y lo implementa con la Policía”, acotó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Cuesta tanto encontrar y decir quién es el culpable. Acá evidentemente hubo algo que no está dentro de lo que debería. Esos cebollones que empezaron a explotar en la gradería donde estaban los hinchas de Cerro y después el actuar de la Policía”, señaló.

Los puntos a tener en cuenta

Para Luis Ortega, hay tres los factores que se deben mencionar como antesala de lo ocurrido. “La demora del ingreso de los hinchas de Cerro a las graderías. Hay imágenes, hay filmaciones. La hinchada está abajo, apretada por la Policía. Creo que dejaron que entren cinco minutos antes”, indicó.

Escuchó “declaraciones que decían que los ómnibus llegaron tarde. Es un tema que es coordinado con la Policía. Entones no entiendo. Después hablan de entradas quemadas. Hoy las entradas no son más físicas, las entradas son digitales. El club no le da ninguna entrada así a los hinchas. No hay entrada física. No entiendo eso de entradas quemadas”.

“El tercer punto: la ubicación de la Policía en el medio de la gradería. Normalmente la Policía se pone a los costados, donde están los pulmones y dejan a la hinchada en el medio”, señaló el vicepresidente cerrista.

También quise apuntar la “fuerza innecesaria para reprimir eso. No podés decir que era la famosa barra brava que estaba ahí. Habían familias, mujeres, niños, criaturas”.

“No estoy buscando culpables, sino haciendo un pantallazo de lo que vimos. Cuando empezás a usar balines de goma, cuando empezás a usar gases lacrimógenos, me parece que te podés fijar quiénes estaban ahí”, soltó.

La fuerza policial y mal control

Luis Ortega mencionó otro punto que tiene que ver con la forma en la Policía reprimió a los hinchas: “Me parece que hubo una fuerza desmedida e innecesaria. En un momento vimos que se calmó más o menos el ambiente y la Policía siguió bajando, bajando, bajando, siguió apretando, apretando y apretando a la hinchada. Indefectiblemente eso en algún momento tenía que repercutir”.

“No quiero culparle al Olimpia que originó, no quiero culparle a la Policía, no quiero culparle a los hinchas pero va a tener que haber un culpable. La hinchada de Cerro empezó a tirar esos cebollones dentro de la gradería y ahí se produce esta hecatombe que no tiene justificativo”, remarcó.

“Me voy al control, fue malo (…) No fue bueno el control. Es la suma de todo eso que acabó matando el espectáculo. No apañamos bajo ningún punto de vista este tipo de hinchas para nuestro club”, sentenció.