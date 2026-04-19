20 abr. 2026
Cerro Porteño

Contundente posición del vicepresidente azulgrana

Luis Ortega, vicepresidente de Cerro, fue contundente y dijo que tomarán las medidas al alcance para castigar a los hinchas violentos.

Abril 19, 2026 07:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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Familias debieron huir por la violencia en Norte.

Foto: Daniel Duarte - UH

El vicepresidente de Cerro Porteño, Luis Ortega, habló este domingo con Fútbol a lo Grande luego de los lamentables incidentes registrados en el Defensores del Chaco y que terminaron con la suspensión del superclásico.

El directivo lamentó los hechos y afirmó que no se puede justificar la violencia, al tiempo de anunciar medidas severas contra los socios o hinchas violentos que opacaron el espectáculo en Sajonia.

“No puedo decir nada, no justifico la violencia. Yo creo que sale de todo contexto, tenemos que velar por las personas, tomaremos todas las acciones que correspondan. Esa clase de hinchas no queremos. Es lo mínimo que hay que hacer (sanción a los hinchas). Si perdemos los puntos, es perder el campeonato y tomaremos las acciones correspondientes”, subrayó Ortega.

Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
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