21 abr. 2026
Fútbol Paraguayo

Justicia revoca condena a Óscar Romero

El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, falló a favor de Óscar Romero y revocó la condena que recibió tras la demanda del empresario Daniel Campo.

Abril 21, 2026 12:18 p. m. • 
Por Redacción D10
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Óscar Romero fue absuelto tras resolución del Tribunal de Apelación.

Foto: Archivo

Andrés Riquelme, abogado y estadígrafo, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió al caso de Óscar Romero que fue condenado en primera instancia a pagar una cifra exhorbitante de dinero a su ex empresario Daniel Campo, pero obtuvo un fallo favorable en el Tribunal de Apelación.

La sentencia había sido impartida en agosto del 2025 por el juez Milner Borja, tras un juicio que, según Riquelme, contenía ciertas arbitrariedades y situaciones contradictorias en el expediente.

En la Segunda Instancia se logró corregir los “gruesos y sospechosos” errores, dice parte del comunicado compartido en el que además comenta que el Tribunal determinó la “falta de legitimación pasiva del demandado”, eximiendo de culpa al jugador.

Campo pretendía cobrar cerca de 1.500.000 dólares en concepto de deuda y daños por un contrato, que fue comprobado en juicio, tiene una firma falsa del ex Cerro Porteño.

Al final de la nota, el representante legal confirmó que irán hasta las últimas consecuencias y que todos los autores del caso paguen por su responsabilidad, que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados investigue al juez de la causa y la sentencia dictada.

Fútbol paraguayo Óscar Romero Daniel Campos
Redacción D10
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