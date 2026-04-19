La última baja en Cerro Porteño

Cerro Porteño no podrá contar en el segundo superclásico del año con el delantero argentino Ignacio Aliseda, baja de última hora en el equipo de Ariel Holan, confirmada por el propio jugador en sus redes sociales.

“Hoy me toca apoyar desde afuera. No hay nada que quisiera más que estar en la cancha en este clásico. Intenté llegar pero la mejor decisión es no agravar o resentirse de la lesión”, explicó uno de los hombres más destacados en esta clase de enfrentamientos.

Sin embargo, Nacho confía en un buen resultado este domoingo en el Defensores del Chaco. “Confío plenamente en mis compañeros. Vamos con todo, esto por ustedes y por el escudo. ¡Vamos, Cerro!”, agregó en la publicación.

Olimpia y Cerro Porteño se verán las caras esta tarde, desde las 17:30, en un colmado Defensores del Chaco para disputar una nueva edición del superclásico, correspondiente a la fecha 17 del Apertura. El Decano, es local y tiene una ventaja de seis puntos a su favor.