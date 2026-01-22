Blas Reguera: “Quiero campeonatos y participación del socio”

Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño por el movimiento “Cerro Primero”, visitó los estudios de Monumental 1080AM para charlar con Fútbol a lo Grande en compañía de sus vicepresidentes que buscarán en las próximas elecciones del 31 de enero conformar la nueva comisión directiva del Ciclón de Barrio Obrero.

Comenzndo a responder la consultas, Reguera reconoció que existe un interés general del cerrista por conseguir títulos, pero también buscan otra cosa. “Luego de cuatro meses de recorrer el país, me di cuenta que el socio quiere títulos, pero también participación”, arrancó diciendo.

Reguera reconoció que esa puede ser una estrategia para conseguir mucha fuerza del hincha. “Quiero mucha participación del hincha, hay mucha fuerza y pasión de la gente del interior. Tenemos muchos proyectos para eso, queremos tener una energía positiva de todos los cerristas del país”, agregó.

También se refirió a cómo estaría compuesto su Departamento de Fútbol. “Tenemos perfiles para el Departamento de Fútbol que estaría compuesto por un exfutbolista, un exentrenador local o gerenciador y uno internacional para poder gestionar la compra o venta de jugadores”, detalló.

Blas Reguera tiene como idea fija sumar títulos en su gestión. “Quiero campeonatos, campeonatos y más campeonatos. Hacer historia, que Cerro transmita esa rebeldía, que el hincha cerrista se levante los lunes y tenga más ganas de hacer las cosas por lo que le transmitió su equipo”, aseguró.

El movimiento que lidera Blas Reguera se llama “Cerro Primero”, una frase que tiene explicación. “Cerro siempre va a estar primero, tomando las decisiones por encima de nuestros propios egos”, dealló.

También hubo tiempo para hablar de los deportes menores, tomando como contexto la inminente inauguración del Polideportivo Juan José Zapag. “Ahora con la infraestructura que vamos a tener queremos armar nuestras formativas de futsal. Es una tendencia mundial que chicos que arrancar en 5, 7, 9 años pasando al fútbol de campo”, destacó.

Redoblando la apuesta sobre sus ganas de ser presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera prometió mucho trabajo. “Hay cosas que no se dicen, se hacen. Vamos a trabajar como si estuviésemos jugando el partido de 90 minutos que tanto queremos ganar”, indicó.

También contrarrestó las palabras de su oponente en las elecciones Carlos Rejala, que días atrás mencionó que si ganas las elecciones darán de baja a algunos “Paquetes”, refiriéndose a jugadores que no estén rindiendo. “Nosotros vamos a manejarle a los jugadores como si fuesen nuestra propia familia, vamos a mantener una línea frontal para que la relación sea fluida y sólida”, aclaró.

Por último dedidó algunas palabras a Carlos Rejala y todo su equipo. “Agradecer por candidatarse, por sus ganas de querer ayudar al club. Será la elección más grande del fútbol paraguayo y que mejor manera de llegar a través de estas elecciones”, concluyó.