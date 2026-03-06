06 mar. 2026
Arranca en Ecuador la Copa Libertadores Sub-20: Olimpia está en el Grupo B

El Flamengo brasileño iniciará desde este sábado en Quito la defensa de su título en la Copa Libertadores Sub-20, en la que buscará el tricampeonato frente a otros once clubes de Sudamérica, entre ellos el Nacional de Uruguay, campeón de la edición de 2018.

Marzo 06, 2026 03:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Sub 20

El plantel de Olimpia ya está en Ecuador.

Foto: Gentileza - Faustino Barone

El Flamengo comenzará su desafío ante Estudiantes de Mérida, de Venezuela, tras la obtención de los títulos de 2024 y 2025. Ambos son parte del grupo A que completan el colombiano Independiente Medellín y el boliviano Bolívar, cuadros que no han ganado el torneo.

En el grupo B todos los equipos buscarán ganar su primer campeonato, como el Palmeiras, de Brasil; el Sporting Cristal, de Perú; el Olimpia, de Paraguay, y la Universidad Católica, de Ecuador.

Mientras el grupo C lo conforman el campeón de 2018, Nacional, junto al argentino Belgrano, el Santiago Wanderers chileno y la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador.

Los campeones ausentes en el torneo de este año son Universitario de Deportes, de Perú, ganador de la primera edición en 2011; el argentino River Plate (2012); Sao Paulo, de Brasil (2016); el ecuatoriano Independiente del Valle (2020), el uruguayo Peñarol (2022) y Boca Juniors, de Argentina (2023).

Esta será la segunda ocasión en la que los clubes juveniles de Sudamérica disputarán la Libertadores en Ecuador, pues la primera vez fue en 2022.

El campeonato internacional se disputará en los estadios Rodrigo Paz Delgado, Olímpico Atahualpa y Banco Guayaquil, ubicados en la capital ecuatoriana.

La fase de grupos arrancará este sábado entre Independiente de Medellín y el Bolívar, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga de Quito, y, en el partido de fondo, Flamengo comenzará la defensa del bicampeonato ante Estudiantes de Mérida.

Al término de la fase de grupos se clasificarán los primeros de cada grupo y el mejor segundo. En semifinales se enfrentarán el primero del grupo A contra el mejor segundo y el primero del grupo B contra el primero del grupo C.

Los ganadores disputarán la final por el título y los perdedores irán por el tercer puesto del torneo. Los cuatro últimos partidos se disputarán en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle.

- Partidos de la primera fecha del Grupo A:

- Sábado: Independiente de Medellín-Bolívar, desde las 17.00 horas local (22.00 GMT), estadio Rodrigo Paz Delgado.

- Sábado: Flamengo-Estudiantes de Mérida, desde las 19.00 horas local (00.00 GMT del domingo), estadio Rodrigo Paz Delgado.

Copa Libertadores Sub 20 Olimpia
Redacción D10
