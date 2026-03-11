Por otro paso en la Libertadores Sub 20

El Decano en la primera presentación goleó al Sporting Cristal de Perú por 4-1, con anotaciones Milán Freyres, Júnior Gamarra, Éver Mélida y Deivis Barone.

A su vez, el representativo paulista superó en su estreno a Universidad Católica de Ecuador por 5-0.

Posiciones: Palmeiras 3 puntos, Olimpia 3, Sporting Cristal 0 y Universidad Católica 0. En el Grupo A lideran con una victoria Flamengo (Bra) e Independiente (Col) y en el Grupo C, Santiago Wanderers (Chi) y Liga de Quito (Ecu). Avanzan los primeros y el mejor segundo a semis.