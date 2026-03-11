11 mar. 2026
Copa Libertadores

Por otro paso en la Libertadores Sub 20

Olimpia enfrenta a Palmeiras hoy desde las 19:00, en el marco de la segunda fecha de la Copa Libertadores de la categoría juvenil Sub 20 que se juega en Ecuador.

Marzo 11, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
olimpia sub 20_66141856.jfif

Por más. Los franjeados apuntan a un triunfo en Copa.

El Decano en la primera presentación goleó al Sporting Cristal de Perú por 4-1, con anotaciones Milán Freyres, Júnior Gamarra, Éver Mélida y Deivis Barone.

A su vez, el representativo paulista superó en su estreno a Universidad Católica de Ecuador por 5-0.

Posiciones: Palmeiras 3 puntos, Olimpia 3, Sporting Cristal 0 y Universidad Católica 0. En el Grupo A lideran con una victoria Flamengo (Bra) e Independiente (Col) y en el Grupo C, Santiago Wanderers (Chi) y Liga de Quito (Ecu). Avanzan los primeros y el mejor segundo a semis.

Copa Libertadores Sub 20 Olimpia Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HCnTgqGXIAAjB4S.jpeg
Copa Libertadores
O’Higgins da un paso para alcanzar la fase de grupos
El O’Higgins chileno consiguió este miércoles un importante triunfo por 1-0 ante el Deportes Tolima colombiano, y tomó ventaja en la serie para buscar la próxima semana, de visita en Ibagué, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Marzo 05, 2026 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
HCh0Dhma8AADWtN.jpeg
Copa Libertadores
Tito Villalba anota en el empate del Barcelona
El Barcelona y el Botafogo igualaron 1-1 este martes en el puerto de Guayaquil (suroeste), en el encuentro de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de 2026.
Marzo 04, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
HCIwUhkXEAA6RVR.jpeg
Copa Libertadores
Deportes Tolima sufre y avanza entre el drama de los penales
El Deportes Tolima vivió este jueves una noche de máxima tensión en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué: vio cómo el Deportivo Táchira le empató la serie en el tiempo añadido al vencerlo por 0-1 y sufrió un gol anulado por el VAR, pero desde el punto penal se impuso por 3-0 y resolvió su clasificación a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026.
Febrero 27, 2026 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní Juventud
Copa Libertadores
Guaraní se despide de la Copa Libertadores
Guaraní cayó (1-2) ante Juventud por la Fase 2 de la Copa Libertadores jugando con 10 jugadores durante gran parte del complemento. El Indio, a pesar de la desventaja numérica y en el marcador, consiguió el empate y estuvo cerca del segundo gol que finalmente lo obtuvo el visitante.
Febrero 26, 2026 08:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní vs. Juventud
Copa Libertadores
Guaraní vs. Juventud: Paso a paso
Guaraní recibe a Juventud por la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores en el estadio ueno Defensores del Chaco.
Febrero 26, 2026 05:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Fernandez_65902560.jfif
Copa Libertadores
Con ganas de pasar de fase
Después del empate sin goles la semana pasada en Uruguay, Guaraní recibe hoy a Juventud de Las Piedras (19:00) con el deseo de pasar a la Fase 3 de la Libertadores 2026.
Febrero 26, 2026 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más