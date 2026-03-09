Olimpia golea en su debut en la Libertadores Sub 20

El equipo, dirigido por el entrenador charrúa Juan Manuel Salgueiro, no tuvo complicaciones para doblegar al Sporting Cristal de Perú, que a los tres minutos del partido ya padeció la expulsión, con roja directa, de Carlos Salgado.

Aún en inferioridad numérica, el conjunto incaico se puso en ventaja por intermedio de Josemaría Mellán (11 min). La remontada franjeada comenzó en el último cuarto del primer lapso, con las anotaciones de Luis Freyres (31), Junior Gamarra (38) y Faustino Barone, desde el puntopenal (41).

En el complemento, el cuadro paraguayo completó el marcador con el cuarto tanto marcado por Éver Mélida, a los 86 minutos. El próximo compromiso del Franjeado será ante Palmeiras, el miércoles, a las 19:00. Cerrará el Grupo B contra Universidad Católica (ECU)