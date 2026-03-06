06 mar. 2026
Copa Libertadores

Medellín se lleva un empate de Montevideo y Juventud apuesta a repetir lo hecho

El Independiente Medellín colombiano y el Juventud uruguayo igualaron 1-1 este jueves en un partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores disputado en el Gran Parque Central de Montevideo.

Todo para la vuelta entre uruguayos y colombiano.

De esta forma, los colombianos puntuaron como visitantes y ahora apuestan por sellar la clasificación la próxima semana en el Atanasio Girardot y ante su público.

Contrario a esto, los dirigidos por el argentino Sebastián Ariel Méndez intentarán dar un nuevo golpe como visitantes, tras vencer y eliminar en dicha condición al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní.

Cuando se jugaban 32 minutos de la primera parte, Sebastián Sosa dio rebote luego de un disparo a su portería y el uruguayo Enzo Larrosa lo aprovechó para adelantar al visitante en el tanteador.

Varios futbolistas de Juventud le reclamaron al árbitro pidiendo que sancionara una mano previa del atacante argentino Francisco Fydriszewski, pero este validó la acción y el DIM se puso 0-1 arriba.

Pese a estar en desventaja, el conjunto local manejó el balón y se encargó de crear peligro tanto en la primera parte como en la segunda.

Bruno Larregui tuvo el empate con un potente disparo dentro del área, pero el vertical le dijo que no. En el rebote, José Ortiz evitó que Agustín Alaniz marcara.

Pasados los 70 minutos de juego, Malcom Palacios estuvo a nada de anotar en propia portería, pero el portero Salvador Ichazo lo evitó con una gran respuesta.

Sin embargo, cuatro minutos después, el uruguayo nada pudo hacer ante un espectacular remate de Larregui que lo dejó sin opciones y se convirtió en el 1-1.

A la salida de un tiro de esquina, Halam Palacios disparó por arriba del horizontal y de esa forma se fue la última opción que los colombianos tuvieron para irse a casa en ventaja.

No obstante, a muy poco del final, también estuvieron cerca de perder el partido cuando Fernando Mimbacas estrelló el balón contra el horizontal con un potente golpe de cabeza.

Juventud e Independiente Medellín cerraron el partido con un empate y todo se definirá en un juego en el que los dirigidos por Alejandro Restrepo buscarán aprovechar su localía, mientras que los uruguayos tratarán de repetir lo hecho hasta ahora en esta Libertadores.

