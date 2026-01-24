24 ene. 2026
Cerro Porteño

Balance aprobado por unanimidad en Cerro Porteño

La memoria y el balance financiero correspondientes al ejercicio 2025 de Cerro Porteño fueron aprobados por unanimidad en Asamblea. ¿Cómo está la deuda en el Ciclón?

Enero 24, 2026 11:15 a. m. • 
Por Redacción D10
20260124_104405.jpg

Balance aprobado en la Asamblea de Cerro Porteño, el último que encabeza Juan José Zapag.

Foto: Gentileza Cerro Porteño

Este sábado, a horas del partido de Cerro Porteño contra Libertad por la primera fecha del torneo Apertura, se realizó la Asamblea General Ordinaria en Barrio Obrero en donde los socios aprobaron por unanimidad el balance y la memoria del ejercicio 2025.

De acuerdo al documento expuesto a los seguidores, el Ciclón mantiene activos por valor de 148.6 millones de dólares y una deuda con entidades financieras por un total de 48.1 millones de la misma moneda norteamericana.

En este sentido, 5.8 millones es con el presidente saliente, Juan José Zapag, y 0.5 millones con el vicepresidente Juan Carlos Pettengill. La entidad dejó en claro que la deuda con el actual titular del Ciclón bajó de la cifra anterior a 13.5 millones.

En cuanto a inversiones por la compra de jugadores (todos en dólares), el club pagó por Jorge Morel 1.760.000; Robert Piris Da Motta 1.000.000; Francisco da Costa 2.050.000; Gustavo Velázquez 1.200.000; Jonatan Torres 1.300.000; Blas Riveros 500.000 y Matías Pérez 1.500.000.

El acto se realizó en la sede de Barrio Obrero con una gran afluencia de hinchas y socios. Al aprobarse el balance, la mayoría de los presentes se hicieron sentir con un grito de “Reguera, presidente. Las elecciones serán el próximo 31 de enero. El otro candidato es Carlos Rejala.

Cerro Porteño Juan José Zapag Torneo Apertura
Redacción D10
