Atractivo duelo en La Huerta

La Huerta será el escenario desde las 20:30, el árbitro del encuentro será Derlis López. Mientras que sus líneas serán Eduardo Britos y José Mercado y en el VAR, Mario Díaz de Vivar.

Si tomamos como referencia el último partido del torneo, podemos mencionar que el Repollero llega con mayor confianza. El equipo de Francisco Arce superó, sin piedad, 7-0 al Sportivo San Lorenzo. El encuentro se disputó en Gunthel Vogel.

Mientras que su rival, el Auriazul cayó por la mínima (0-1) ante Rubio Ñu en el estadio Erico Galeano.

Esta derrota caló hondo para el cuerpo técnico y tras la finalización del encuentro, Lucas Barrios presentó su renuncia a la directiva del club. Desde esta fecha, la 9, Pedro Sarabia tendrá la responsabilidad de buscar soluciones y sacar al equipo a flote.

En el historial de ediciones entre Libertad y Sportivo Luqueño, la estadística cita que el Albinegro se impuso en 110 partidos (433 goles anotados), el elenco aurinegro se llevó 88 triunfos (401 tantos convertidos) y empataron en 98 oportunidades.