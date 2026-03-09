09 mar. 2026
Torneo Apertura

Trinidense y Nacional continúan estancados

El Sportivo Trinidense y Nacional igualaron a un gol en el estadio Martín Torres por la novena fecha del Torneo Apertura. Tanto el Triqui como el Albo siguen frenados en el certamen.

Marzo 09, 2026 08:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Foto: Gentileza - APF

Tanto el Sportivo Trinidense como Nacional saltaron al campo de juego con la idea de recuperarse después de la despedida prematura en la Copa Sudamericana. Además, en el plano local tampoco saben lo que es una victoria desde la quinta fecha.

En el estadio Martín Torres, fue la visita el equipo que comenzó mejor, presionando bien arriba de forma más intensa. También resaltó su juego asociativo. Con este panorama, Nacional encontró el gol a los 13’, después de trabajar bien una pelota servida por Alexis Cañete para Richard Prieto, quien conectó de cabeza para el 0-1.

El gol fue merecido por lo que estaba mostrando Nacional, que coqueteó con el segundo, mas no supo definir correctamente un contragolpe prometedor. De a poco, con pelota quieta, el Sportivo Trinidense se acercó a la portería rival. Clementino González tuvo dos cabezazos que no encontraron la red.

Pero a los 35’, tras un saque del portero Matías Dufour, y una peinada de Ronaldo Báez, Nestor Camacho sacó un zurdazo, cerca del área grande, que dejó sin chances a Santiago Rojas y puso el 1-1.

Las cosas cambiaron en el complemento, las situaciones claras de peligro se ausentaron, no hubo huecos. Si bien Nacional tuvo algo de ventaja con relación a la posesión de la pelota, el encuentro fue parejo. Prácticamente en la última jugada del partido, la gente local pidió un penal, pero el VAR no consideró necesario llamar al juez principal.

Nacional volvió a empatar, es la cuarta paridad de manera seguida, aunque ahora ya perdió su condición de segundo. El Sportivo Trinidense, que sobre el final se lo notó con más ganas, sumó su tercera paridad en cuatro duelos.

Redacción D10
