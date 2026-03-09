09 mar. 2026
Torneo Apertura

Recoleta vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso

La fecha 9 se cierra en Campo Grande con el duelo entre Recoleta y Sportivo Ameliano (20:30). Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.

Marzo 09, 2026 05:50 p. m. • 
Por Redacción D10
El Canario recibe a la V Azulada.

Redacción D10
