Lo que hay que saber sobre los sorteos de Libertadores y Sudamericana

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol divulgó las pautas para los sorteos de las Fase de Grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana 2026, que se realizarán el jueves 19 de marzo, a las 20:00h (hora de Paraguay).

Cerro Porteño y Libertad serán los representantes paraguayos en la Libertadores, mientras que en la Sudamericana estarán Olimpia y Recoleta FC.

PAUTAS DEL SORTEO - COPA LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

Los 32 equipos (siendo 28 equipos clasificados directamente, más los 4 equipos clasificados de la Fase 3), que se dividirán en 8 grupos de 4 clubes cada uno, disputarán la Fase de Grupos.

La composición de los grupos se establecerá el día del Sorteo de acuerdo con los campeones de la CONMEBOL Libertadores 2025, CONMEBOL Sudamericana 2025 y el Ranking de CLUBES CONMEBOL de 15 de diciembre de 2025:

a) El equipo Campeón de la CONMEBOL LIBERTADORES 2025, será colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A.

b) A fin de establecer las cabezas de serie de los 7 Grupos restantes (B al H), se utilizará el Ranking de CLUBES CONMEBOL de 15 de diciembre de 2025. Los 7 clubes cabezas de serie de los Grupos B al H, serán los equipos posicionados en las primeras 7 ubicaciones según el referido Ranking, excluyendo la posición del equipo Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2025.

c) La segunda línea estará compuesta por el último Campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2025, más los 7 equipos subsecuentes del Ranking de CLUBES CONMEBOL del 15 de diciembre de 2025.

d) La tercera línea se formará por los 8 equipos subsecuentes del Ranking de CLUBES CONMEBOL del 15 de diciembre de 2025.

e) La cuarta línea se conformará de 4 equipos provenientes de la Fase 3 (G1, G2, G3 y G4) más los 4 equipos subsecuentes del Ranking de CLUBES CONMEBOL del 15 de diciembre de 2025.

f) En la Fase de Grupos cada equipo jugará un partido en condición de local y un partido en condición de visitante contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo.

g) Los equipos ubicados en primer y segundo lugar de cada grupo se clasificarán para la Fase de Octavos de Final.

h) Los 8 equipos ubicados en la tercera posición en sus respectivos grupos clasificarán a la Fase de Playoffs de Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

Nota: En caso de que el Campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2025 por su ubicación en el ranking de Clubes de la CONMEBOL al 15 de diciembre de 2025 le correspondiere ser cabeza de serie, prevalecerá dicha posición y privilegio otorgado por Ranking ante su condición de campeón de CONMEBOL Sudamericana, ubicándose dentro de los clubes de 1ª línea.

Metodología del sorteo:

Se procederá a sortear el bolillero 1 con los equipos que pasarán a ocupar la posición 1 de los grupos B al H quienes serán los cabezas de serie en cada uno de los grupos.

Luego se proseguirá con el bolillero 2 (posición 2) que por orden de aparición irán completando los grupos del A al H respectivamente.

A continuación, se extraerán los equipos del bolillero 3, que completarán la posición 3 de cada grupo por orden de aparición.

Por último, se procederá a sortear el bolillero 4 (posición 4), cuyos equipos ocuparán la última línea en cada uno de los grupos del A al H respectivamente.

Se deja constancia de que dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultaren sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.

Nota: EXCEPCIÓN A LA REGLA: Se aceptarán 2 clubes de un mismo país en el grupo, únicamente si uno de los clubes es proveniente de la Fase 3 de la competición.

PAUTAS DEL SORTEO - COPA SUDAMERICANA - FASE DE GRUPOS

La fase de grupos será disputada por los equipos representantes de Argentina (6), Brasil (6) y los 4 equipos perdedores de los enfrentamientos de la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores que se clasificarán directamente para esa fase, más los 16 equipos clasificados de la Primera Fase de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

Los 32 equipos (siendo 16 equipos clasificados directamente y los 16 equipos clasificados de la Primera Fase), que se dividirán en 8 grupos de cuatro clubes cada uno, disputarán la FASE DE GRUPOS.

La definición de los bolilleros para el sorteo a ser realizado por la CONMEBOL seguirá los siguientes criterios:

a) Para definición de los cabezas de serie de cada grupo, se utilizará en Ranking de Clubes de la CONMEBOL al 15de diciembre de 2025. Los 8 cabezas de serie serán los equipos posicionados en las 8 primeras ubicaciones según el referido ranking.

b) La segunda línea estará compuesta por los 8 equipos subsecuentes del Ranking de Clubes de la CONMEBOL al 15 de diciembre de 2025.

c) La tercera línea estará compuesta por los 8 equipos subsecuentes del Ranking de Clubes de la CONMEBOL al 15 de diciembre de 2025.

d) La cuarta línea se conformará de cuatro equipos provenientes de la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores 2025 (E1, E2, E3 y E4) más los 4 equipos subsecuentes del Ranking de Clubes de la CONMEBOL al 15 de diciembre de 2025.

En la fase de grupos cada equipo jugará un partido en condición de local y un partido en condición de visitante contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo.

El ganador de cada grupo clasificará directamente para la fase de OCTAVOS DE FINAL.

El segundo colocado de cada grupo se clasificará para los PLAYOFF DE OCTAVOS DE FINAL.

Metodología del sorteo: