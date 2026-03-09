La jornada 9 finaliza en Campo Grande

El árbitro David Ojeda será el juez principal y sus asistentes: José Cuevas y Félix Arzamendia. Mientras que en la cabina del VAR estará Juan Gabriel Benítez.

Ambos equipos en la jornada anterior del campeonato terminaron perdiendo sus respectivos partidos. El Canario cayó 2-0 ante Cerro Porteño, mientras que la V Azulada fue derrotada por Olimpia (0-1), en Ciudad del Este.

Sin embargo, se puede mencionar que Reco en la semana dejó eliminado a Nacional e ingresó a fase de grupos de la Sudamericana.

Si tomamos como referencia los cuatro partidos entre Reco y la V Azulada en la temporada 2025, se puede destacar que el Canario ganó 3 y empataron en una ocasión.