09 mar. 2026
Torneo Apertura

La jornada 9 finaliza en Campo Grande

Recoleta FC y Sportivo Ameliano bajarán el telón del noveno capítulo del Torneo Apertura 2026, desde las 20:30. El duelo se disputará en el estadio Ricardo Gregor del barrio Campo Grande

Marzo 09, 2026 08:07 a. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta vs Ameliano_66113428.jpg

Será intenso. Por puntos importantes para el promedio.

El árbitro David Ojeda será el juez principal y sus asistentes: José Cuevas y Félix Arzamendia. Mientras que en la cabina del VAR estará Juan Gabriel Benítez.

Ambos equipos en la jornada anterior del campeonato terminaron perdiendo sus respectivos partidos. El Canario cayó 2-0 ante Cerro Porteño, mientras que la V Azulada fue derrotada por Olimpia (0-1), en Ciudad del Este.

Sin embargo, se puede mencionar que Reco en la semana dejó eliminado a Nacional e ingresó a fase de grupos de la Sudamericana.

Si tomamos como referencia los cuatro partidos entre Reco y la V Azulada en la temporada 2025, se puede destacar que el Canario ganó 3 y empataron en una ocasión.

Torneo Apertura Recoleta Ameliano
Redacción D10
