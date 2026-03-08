08 mar. 2026
Torneo Apertura

El Santo frena al Expreso Decano

Sportivo San Lorenzo dio la nota en la fecha 9 al conseguir arrebatarle un punto al líder del campeonato.

Marzo 08, 2026 08:26 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-08 at 8.09.05 PM.jpeg

Olimpia terminó frustrado ante el Rayadito.

Foto: Daniel Duarte - UH

Olimpia y Sportivo San Lorenzo empataron 1-1 en el duelo de la fecha 9 del torneo Apertura 2026. El Decano jugó un juego muy incómodo frente al Rayadito, pero logró abrir el marcador de penal por medio de Alejandro Silva. Sin embargo, en los minutos finales apareció Luis Fernando Cáceres para establecer la igualdad final.

EL PARTIDO. El Rayadito se cerró muy bien, con una marca solidaria y mucho orden que complicó al Decano desde los primeros minutos, que no encontraba el hueco, ni el camino hacia el arco defendido por Wilson Quiñónez.

Un remate de Alex Franco y otro de Rubén Lezcano, tras un robo de balón, fueron de las pocas insinuaciones que tuvo el equipo de Vitamina Sánchez ante la falta de espacios.

Recién sobre el cierre de la primera fracción llegó la primera situación importante cuando Eduardo Delmás logró mandar un centro al corazón del área y Rodrigo Pérez logró conectar, pero Quiñónez sacó una pelota que tenía destino de red.

En el complemento, el nerviosismo y la impaciencia del público se trasladó también a los jugadores. San Lorenzo entendió el contexto y se animó un poco más, aunque sin muchas ideas para complicarle al fondo franjeado.

El duelo estaba a pedir de boca para el Rayadito, pero Bruno Piñatares comete una grave equivocación dentro del área al intentar alejar un peligro, Hugo Sandoval puntea justo y recibe el toque que Carlos Paul Benítez castiga con penal. Alejandro Silva fue el encargado de la ejecución y con remate al poste izquierdo abrió el marcador.

Parecía que la victoria quedaría en campo local, cuando un tiro libre tirado al centro del área fue desviado por Luis Fernando Cáceres y terminó metiéndose cerca de la base del poste izquierdo de Gastón Olveira. Así se fue el partido, con un Olimpia frustrado por el último en la tabla que jugó un gran duelo y se llevó un merecido punto de Sajonia.

Olimpia San Lorenzo Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Libertad vs. Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Libertad vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Libertad recibe a Sportivo Luqueño en La Huerta por la novena jornada del Torneo Apertura.
Marzo 07, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní vs. Cerro Porteño:
Torneo Apertura
Guaraní vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Guaraní y Cerro Porteño se encargan de abrir la novena fecha del Torneo Apertura, en el ueno Luis Salinas.
Marzo 07, 2026 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Lorenzo Melgarejo_66065368.jfif
Torneo Apertura
Atractivo duelo en La Huerta
Libertad vs. Luqueño se suma a la apasionante cartelera sabatina en la continuidad de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.
Marzo 07, 2026 10:07 a. m.
 · 
Redacción D10
DDB_0400_63982383.jpg
Torneo Apertura
Guaraní vs. Cerro Porteño: Con altas necesidades
Cerro Porteño pretende extender su racha de triunfos para mantenerse en la pelea. A Guaraní no le sirve más que los tres puntos para calmar las turbulentas aguas.
Marzo 07, 2026 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
juan gabriel benitez_57271441.jpg
Torneo Apertura
La novena fecha tiene a sus árbitros
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a la nómina de jueces que estarán en los seis encuentros de la novena fecha del Torneo Apertura.
Marzo 06, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
20260302_222840.jpg
Torneo Apertura
Libertad le propina una goleada histórica a San Lorenzo
Libertad se reencontró con la victoria y agudizó la crisis de San Lorenzo al propinarle una goleada histórica en el Gunther Vogel.
Marzo 02, 2026 10:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más