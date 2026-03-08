El Santo frena al Expreso Decano

Olimpia y Sportivo San Lorenzo empataron 1-1 en el duelo de la fecha 9 del torneo Apertura 2026. El Decano jugó un juego muy incómodo frente al Rayadito, pero logró abrir el marcador de penal por medio de Alejandro Silva. Sin embargo, en los minutos finales apareció Luis Fernando Cáceres para establecer la igualdad final.

EL PARTIDO. El Rayadito se cerró muy bien, con una marca solidaria y mucho orden que complicó al Decano desde los primeros minutos, que no encontraba el hueco, ni el camino hacia el arco defendido por Wilson Quiñónez.

Un remate de Alex Franco y otro de Rubén Lezcano, tras un robo de balón, fueron de las pocas insinuaciones que tuvo el equipo de Vitamina Sánchez ante la falta de espacios.

Recién sobre el cierre de la primera fracción llegó la primera situación importante cuando Eduardo Delmás logró mandar un centro al corazón del área y Rodrigo Pérez logró conectar, pero Quiñónez sacó una pelota que tenía destino de red.

En el complemento, el nerviosismo y la impaciencia del público se trasladó también a los jugadores. San Lorenzo entendió el contexto y se animó un poco más, aunque sin muchas ideas para complicarle al fondo franjeado.

El duelo estaba a pedir de boca para el Rayadito, pero Bruno Piñatares comete una grave equivocación dentro del área al intentar alejar un peligro, Hugo Sandoval puntea justo y recibe el toque que Carlos Paul Benítez castiga con penal. Alejandro Silva fue el encargado de la ejecución y con remate al poste izquierdo abrió el marcador.

Parecía que la victoria quedaría en campo local, cuando un tiro libre tirado al centro del área fue desviado por Luis Fernando Cáceres y terminó metiéndose cerca de la base del poste izquierdo de Gastón Olveira. Así se fue el partido, con un Olimpia frustrado por el último en la tabla que jugó un gran duelo y se llevó un merecido punto de Sajonia.