09 mar. 2026
Torneo Apertura

Buscan olvidar la eliminación copera

El Sportivo Trinidense vs. Nacional será el primero de los encuentros este lunes, en el cierre de la fecha 9 del Torneo Apertura. El encuentro se jugará en el Martín Torres, desde las 18:30.

Marzo 09, 2026 08:04 a. m. • 
Por Redacción D10
Trinidense vs Nacional_66112555.jpg

Magia. Carlos Arrúa y Néstor Camacho, los creadores.

Giancarlos Juliadoza fue el designado para pitar el duelo. Los líneas, Julio Aranda y Nadia Weiler y en el VAR, Carlos Figueredo.

Sin duda, ambos equipos apostarán todo para conseguir sumar los tres puntos y así volver a la senda de la victoria, situación que se les ha vuelto esquiva en este tramo del campeonato.

El Triqui no ha podido ganar desde hace tres fechas (dos empates y una derrota). Su último juego fue ante 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero donde cayó 1-0. Mientras que su rival, la Academia también arrastra tres juegos sin victorias, todos culminaron empatados. Cabe remarcar que ambos equipos fueron eliminados en la primera fase de la Copa Sudamericana.

Torneo Apertura Sportivo Trinidense Nacional
Redacción D10
Carga Más