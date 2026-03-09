Buscan olvidar la eliminación copera

Giancarlos Juliadoza fue el designado para pitar el duelo. Los líneas, Julio Aranda y Nadia Weiler y en el VAR, Carlos Figueredo.

Sin duda, ambos equipos apostarán todo para conseguir sumar los tres puntos y así volver a la senda de la victoria, situación que se les ha vuelto esquiva en este tramo del campeonato.

El Triqui no ha podido ganar desde hace tres fechas (dos empates y una derrota). Su último juego fue ante 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero donde cayó 1-0. Mientras que su rival, la Academia también arrastra tres juegos sin victorias, todos culminaron empatados. Cabe remarcar que ambos equipos fueron eliminados en la primera fase de la Copa Sudamericana.