Torneo Apertura

El Gallo se lleva los tres puntos a Pedro Juan

Sportivo 2 de Mayo logra su segunda victoria en el campeonato, el Gallo Norteño superó por la mínima (0-1) a Rubio en La Arboleda.

Marzo 08, 2026 10:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Acosta el autor de tanto para la victoria del 2 de Mayo en La Arboleda.

En la prosecución de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Copa de Primera, el Sportivo 2 de Mayo superó por la mínima (0-1) a Rubio Ñu en La Arboleda, y se lleva los tres puntos a Pedro Juan Caballero.

Con este triunfo el Gallo Norteño consigue su segunda alegría en el campeonato. Mientras que el Albiverde corta una racha de tres victorias al hilo.

En cuanto al trámite del partido, las acciones fueron muy parejas en la primera fracción donde ambos equipos tuvieron un par de oportunidades, pero no pasó a mayores.

Lo mejor se vio en la etapa complementaria, donde se intensificaron las acciones ofensivas. El desequilibrio se produjo a los 67’ cuando el zaguero de Rubio Ñu, Brian Blasi vio la tarjeta roja a raíz de una jugada brusca sobre el rival.

Posteriormente, el 2 de Mayo aprovechó la ventaja para capitalizar a su favor a los 72’ con el tanto de Diego Acosta.A los 72 minutos el Gallo aprovechando la diferencia numérica abre el marcador del partido por intermedio de Diego Acosta.

Próxima fecha
En la jornada 10 del campeonato, el equipo Albiverde visitará en el estadio Arsenio Erico a Nacional, el domingo 15 de marzo a las 18:30. Mientras que el Gallo Norteño oficiará de local ante Libertad el viernes 13 desde las 20:30, en el Río Parapití en Pedro Juan Caballero.

Redacción D10
