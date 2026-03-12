La décima fecha tiene definida a sus jueces

La Comisión de Árbitros de la APF publicó la designación de los equipos arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera.

A continuación se detalla el listado de jueces de la jornada 10.

Viernes 13 de marzo

Sportivo Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Giancarlos Juliadoza.

AVAR: José Cuevas.

Sábado 14 de marzo

Recoleta FC vs. Olimpia

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Méndez.

AVAR: Luis Onieva.

Domingo 15 de marzo

Nacional vs. Rubio Ñu

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo Ameliano vs. Guaraní

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Luis Onieva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Paul Benítez.