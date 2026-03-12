12 mar. 2026
Torneo Apertura

La décima fecha tiene definida a sus jueces

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este jueves la nómina arbitral para la fecha 10 del Apertura 2026.

David Ojeda (centro) será el juez en el partido entre Cerro Porteño vs. Trinidense que se disputará el sábado a las 20:30.

La Comisión de Árbitros de la APF publicó la designación de los equipos arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera.

A continuación se detalla el listado de jueces de la jornada 10.

Viernes 13 de marzo

Sportivo Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Giancarlos Juliadoza.

AVAR: José Cuevas.

Sábado 14 de marzo

Recoleta FC vs. Olimpia

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Méndez.

AVAR: Luis Onieva.

Domingo 15 de marzo

Nacional vs. Rubio Ñu

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo Ameliano vs. Guaraní

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Luis Onieva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Paul Benítez.

Comisión de Árbitros APF
