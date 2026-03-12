La décima fecha tiene definida a sus jueces

La Comisión de Árbitros de la APF publicó la designación de los equipos arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera.
A continuación se detalla el listado de jueces de la jornada 10.
Viernes 13 de marzo
Sportivo Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 18:30.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad
Estadio: Río Parapití.
Hora: 20:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Giancarlos Juliadoza.
AVAR: José Cuevas.
Sábado 14 de marzo
Recoleta FC vs. Olimpia
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 18:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Milciades Saldívar.
Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Hora: 20:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Méndez.
AVAR: Luis Onieva.
Domingo 15 de marzo
Nacional vs. Rubio Ñu
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 18:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: José Armoa.
AVAR: José Cuevas.
Sportivo Ameliano vs. Guaraní
Estadio: Ameliano – Villeta.
Hora: 20:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Luis Onieva y Derlys González.
Cuarto árbitro: Juan López.
VAR: Carlos Paul Benítez.