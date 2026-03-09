Se programaron dos fechas más del Apertura

El Consejo Divisional de Primera División de la APF mediante sus canales digitales publicó la ruta a seguir con respecto a las fechas 11 y 12 del Torneo Apertura 2026.

Ambos capítulos (11 y 12) tendrán partidos de alto voltaje por el título de la competencia y, además, duelos directos por el acumulativo y el descenso.

Se puede citar que en la jornada 11 se medirán Olimpia vs. Luqueño y en la jornada 12 se destaca los choques entre Libertad vs. Cerro Porteño y Guaraní vs. Olimpia.

TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 11

Martes 17 de marzo

San Lorenzo vs. 2 de Mayo, en el Gunther Vogel (18:30).

Olimpia vs. Luqueño, en el Defensores del Chaco (20:30).

Miércoles 18 de marzo

Rubio Ñu vs. Cerro Porteño, en La Arboleda (18:30).

Libertad vs. Nacional, en La Huerta (20:30).

Guaraní vs. Recoleta FC, en el Erico Galeano (20:30).

Jueves 19 de marzo

Trinidense vs. Ameliano, en el Martín Torres (20:00).

TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 12

Sábado 21 de marzo

Guaraní vs. Olimpia, en el Erico Galeano (18:30).

Libertad vs. Cerro Porteño, en La Huerta (20:30).

Domingo 22 de marzo

San Lorenzo vs. Nacional, en el Gunther Vogel (18:30).

Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo, en el Erico Galeano (20:30).

Lunes 23 de marzo

Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC, en el Martín Torres (18:30).

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano, en La Arboleda (20:30).