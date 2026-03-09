Se programaron dos fechas más del Apertura

El Consejo Divisional de Primera División de la APF mediante sus canales digitales publicó la ruta a seguir con respecto a las fechas 11 y 12 del Torneo Apertura 2026.
Ambos capítulos (11 y 12) tendrán partidos de alto voltaje por el título de la competencia y, además, duelos directos por el acumulativo y el descenso.
Se puede citar que en la jornada 11 se medirán Olimpia vs. Luqueño y en la jornada 12 se destaca los choques entre Libertad vs. Cerro Porteño y Guaraní vs. Olimpia.
TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 11
Martes 17 de marzo
San Lorenzo vs. 2 de Mayo, en el Gunther Vogel (18:30).
Olimpia vs. Luqueño, en el Defensores del Chaco (20:30).
Miércoles 18 de marzo
Rubio Ñu vs. Cerro Porteño, en La Arboleda (18:30).
Libertad vs. Nacional, en La Huerta (20:30).
Guaraní vs. Recoleta FC, en el Erico Galeano (20:30).
Jueves 19 de marzo
Trinidense vs. Ameliano, en el Martín Torres (20:00).
TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 12
Sábado 21 de marzo
Guaraní vs. Olimpia, en el Erico Galeano (18:30).
Libertad vs. Cerro Porteño, en La Huerta (20:30).
Domingo 22 de marzo
San Lorenzo vs. Nacional, en el Gunther Vogel (18:30).
Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo, en el Erico Galeano (20:30).
Lunes 23 de marzo
Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC, en el Martín Torres (18:30).
Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano, en La Arboleda (20:30).