Torneo Apertura

Se programaron dos fechas más del Apertura

La Divisional de la máxima categoría dio a conocer esta siesta el calendario correspondiente a las fechas 11 y 12, respectivamente, del Torneo Apertura 2026.

Olimpia, líder de la clasificación por el momento será visitante ante Recoleta, en Ciudad del Este, pero podría sufrir cambios.

El Consejo Divisional de Primera División de la APF mediante sus canales digitales publicó la ruta a seguir con respecto a las fechas 11 y 12 del Torneo Apertura 2026.

Ambos capítulos (11 y 12) tendrán partidos de alto voltaje por el título de la competencia y, además, duelos directos por el acumulativo y el descenso.

Se puede citar que en la jornada 11 se medirán Olimpia vs. Luqueño y en la jornada 12 se destaca los choques entre Libertad vs. Cerro Porteño y Guaraní vs. Olimpia.

TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 11
Martes 17 de marzo
San Lorenzo vs. 2 de Mayo, en el Gunther Vogel (18:30).
Olimpia vs. Luqueño, en el Defensores del Chaco (20:30).

Miércoles 18 de marzo
Rubio Ñu vs. Cerro Porteño, en La Arboleda (18:30).
Libertad vs. Nacional, en La Huerta (20:30).
Guaraní vs. Recoleta FC, en el Erico Galeano (20:30).

Jueves 19 de marzo
Trinidense vs. Ameliano, en el Martín Torres (20:00).

TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 12
Sábado 21 de marzo
Guaraní vs. Olimpia, en el Erico Galeano (18:30).
Libertad vs. Cerro Porteño, en La Huerta (20:30).

Domingo 22 de marzo
San Lorenzo vs. Nacional, en el Gunther Vogel (18:30).
Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo, en el Erico Galeano (20:30).

Lunes 23 de marzo
Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC, en el Martín Torres (18:30).
Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano, en La Arboleda (20:30).

