Torneo Apertura
Sportivo Trinidense vs. Nacional: Paso a paso
Sportivo Trinidense recibe a Nacional en el estadio Martín Torres desde las 18:30 por la fecha 9 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Marzo 09, 2026 05:46 p. m. •
Por
Redacción D10
Promesa de buen fútbol en Trinidad.
Sportivo Trinidense
Nacional
Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
El Santo frena al Expreso Decano
Sportivo San Lorenzo dio la nota en la fecha 9 al conseguir arrebatarle un punto al líder del campeonato.
Marzo 08, 2026 08:26 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: Paso a Paso
Rubio Ñu quiere seguir con su racha victoriosa y recibe en Trinidad al Sportivo 2 de Mayo. Seguí el paso a paso en D10.
Marzo 08, 2026 07:08 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Olimpia vs. San Lorenzo: Paso a paso
Olimpia, el puntero del campeonato, enfrenta a San Lorenzo por la fecha 9 del torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto en D10.
Marzo 08, 2026 05:51 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Rubio Ñu aguarda al 2 de Mayo
El último juego de este domingo se dará en el barrio Santísima Trinidad, cuando Rubio Ñu reciba al 2 de Mayo.
Marzo 08, 2026 10:52 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Olimpia recibe a un golpeado Sportivo San Lorenzo
Olimpia y Sportivo San Lorenzo, el primero de la tabla contra el último, medirán fuerzas desde las 18:30 en el estadio Defensores del Chaco.
Marzo 08, 2026 10:26 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Libertad hizo respetar La Huerta al Chanchón
Con el solitario tanto de Amín Molinas, Libertad superó por la mínima (1-0) al Sportivo Luqueño. Es el segundo triunfo al hilo del Guma que muestra señales de recuperación.
Marzo 07, 2026 10:37 p. m.
·
Redacción D10
