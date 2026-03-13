Dos encuentros marcarán el inicio de la jornada 10

La fecha 10 se pone en marcha desde las 18:30, en la ciudad de Capiatá, el encuentro será entre el Sportivo Luqueño y el Sportivo San Lorenzo, los puntos en juego serán vitales, atendiendo la situación de ambos en la tabla de promedios.

El partido se disputará en cancha de Capiatá, en el Erico Galeano y el juez será Mario Díaz de Vivar.

En cuanto a los resultados inmediatos se puede mencionar que el Auriazul de Luque viene de experimentar la derrota (1-0) ante Libertad, en La Huerta. Recordemos que en ese partido debutó Pedro Sarabia como entrenador del conjunto luqueño.

Mientras que su rival, el Rayadito llega con la moral alta después de conseguir igualar 1-1 su compromiso ante Olimpia, el líder invicto de la competencia, en la agonía del juego en el Estadio Defensores del Chaco.

En la terraza. Posteriormente toda la adrenalina futbolística se traslada a Pedro Juan Caballero donde el local, el Sportivo 2 de Mayo recibirá a Libertad, este será un choque de ganadores, ya que ambos lograron sumar los tres puntos en la anterior jornada.

El Guma venció a Luqueño en su estadio y por parte del Gallo, le ganó en condición de visitante a Rubio Ñu en La Arboleda.

El partido arrancará a las 20:30 en el estadio Río Parapití y el árbitro principal será Alipio Colmán.