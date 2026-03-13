13 mar. 2026
Torneo Apertura

Dos encuentros marcarán el inicio de la jornada 10

Luqueño vs. San Lorenzo y 2 de Mayo vs. Libertad serán los partidos de hoy.

Marzo 13, 2026 07:39 a. m. • 
Por Redacción D10
aldo quiñonez quiñónez_65400720.jpg

Quiñónez, jugador del Sportivo San Lorenzo.

La fecha 10 se pone en marcha desde las 18:30, en la ciudad de Capiatá, el encuentro será entre el Sportivo Luqueño y el Sportivo San Lorenzo, los puntos en juego serán vitales, atendiendo la situación de ambos en la tabla de promedios.

El partido se disputará en cancha de Capiatá, en el Erico Galeano y el juez será Mario Díaz de Vivar.

En cuanto a los resultados inmediatos se puede mencionar que el Auriazul de Luque viene de experimentar la derrota (1-0) ante Libertad, en La Huerta. Recordemos que en ese partido debutó Pedro Sarabia como entrenador del conjunto luqueño.

Mientras que su rival, el Rayadito llega con la moral alta después de conseguir igualar 1-1 su compromiso ante Olimpia, el líder invicto de la competencia, en la agonía del juego en el Estadio Defensores del Chaco.

En la terraza. Posteriormente toda la adrenalina futbolística se traslada a Pedro Juan Caballero donde el local, el Sportivo 2 de Mayo recibirá a Libertad, este será un choque de ganadores, ya que ambos lograron sumar los tres puntos en la anterior jornada.

El Guma venció a Luqueño en su estadio y por parte del Gallo, le ganó en condición de visitante a Rubio Ñu en La Arboleda.

El partido arrancará a las 20:30 en el estadio Río Parapití y el árbitro principal será Alipio Colmán.

Torneo Apertura Luqueño Sportivo San Lorenzo 2 de Mayo Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TRI-NAC.png
Torneo Apertura
Sportivo Trinidense vs. Nacional: Paso a paso
Sportivo Trinidense recibe a Nacional en el estadio Martín Torres desde las 18:30 por la fecha 9 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Marzo 09, 2026 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta vs Ameliano_66113428.jpg
Torneo Apertura
La jornada 9 finaliza en Campo Grande
Recoleta FC y Sportivo Ameliano bajarán el telón del noveno capítulo del Torneo Apertura 2026, desde las 20:30. El duelo se disputará en el estadio Ricardo Gregor del barrio Campo Grande
Marzo 09, 2026 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense vs Nacional_66112555.jpg
Torneo Apertura
Buscan olvidar la eliminación copera
El Sportivo Trinidense vs. Nacional será el primero de los encuentros este lunes, en el cierre de la fecha 9 del Torneo Apertura. El encuentro se jugará en el Martín Torres, desde las 18:30.
Marzo 09, 2026 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Acosta.jfif
Torneo Apertura
El Gallo se lleva los tres puntos a Pedro Juan
Sportivo 2 de Mayo logra su segunda victoria en el campeonato, el Gallo Norteño superó por la mínima (0-1) a Rubio en La Arboleda.
Marzo 08, 2026 10:32 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-08 at 8.09.05 PM.jpeg
Torneo Apertura
El Santo frena al Expreso Decano
Sportivo San Lorenzo dio la nota en la fecha 9 al conseguir arrebatarle un punto al líder del campeonato.
Marzo 08, 2026 08:26 p. m.
 · 
Redacción D10
RUB-2MA.png
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. 2 de Mayo: Paso a Paso
Rubio Ñu quiere seguir con su racha victoriosa y recibe en Trinidad al Sportivo 2 de Mayo. Seguí el paso a paso en D10.
Marzo 08, 2026 07:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más