Atlético de Madrid vapulea al Betis

Un tanto del eslovaco David Hancko, a los doce minutos; otro del argentino Giuliano Simeone, a la media hora; y un tercero en el 37 del nigeriano Lookman, que dejó una gratísima impresión por su velocidad y sus movimientos de delantero de quilates, le dieron una clara ventaja al descanso al Atlético, que en la continuación redondeó la goleada con las dianas del francés Antoine Griezmann (m.62) y del argentino Thiago Almada (m.83).

Betis y Atlético se medían en La Cartuja a por todas. A todo o nada, en el primero de sus dos choques en apenas tres días -volverán a medirse el domingo en LaLiga en el Metropolitano- y con una máxima exigencia para los dos conjuntos, con una mayor presión, en teoría, para los colchoneros al jugar esta eliminatoria fuera de casa y por una irregularidad que les mantiene a diez puntos del liderato en el torneo liguero.

En un duelo de estilos desde los banquillos, con un fútbol más elaborado, a priori, en los del chileno Manuel Pellegrini, muy potentes como locales, y más vertical y efectivo en los del argentino Diego Simeone, ambos estaban obligados a dar el máximo para seguir vivos en las tres competiciones e introdujeron variaciones en sus onces. Muchos más el Atlético.

Entre los ocho cambios del Cholo destacó el debut del nigeriano Ademola Lookman, recién llegado y que acompañó a Griezmann al quedarse el argentino Julián Alvarez en el banquillo -igual que Rodrigo Mendoza y el mexicano Obed Gómez, los otros dos fichajes-. Sólo repitieron Ruggeri, Llorente y Barrios respecto al once que empató 0-0 en casa del Levante.

Pellegrini mantuvo su bloque, con sólo tres modificaciones en relación con el equipo titular que ganó 2-1 al Valencia. Con el argentino Chimy Ávila de nuevo en punta, volvió a confiar en Adrián San Miguel, el portero de la Copa, y alineó al argentino Valentín Gómez como lateral izquierdo y al ‘cerebro’ Fornals por el suizo Ricardo Rodríguez y Sergi Altimira.

El choque comenzó con mucha intensidad, por ambos lados, aunque con más insistencia de los béticos para dejar claras sus intenciones y que no se le pondrían fácil al cuadro rojiblanco. Sin embargo, y tras un aviso con un tiro de rosca del marroquí Abde que se marchó fuera, el Atlético se fue haciendo con el mando, con un trabajo colectivo inconmensurable.

Quizás ‘picados’ por las últimas críticas recibidas, los de Simeone, con un fútbol ágil, veloz, certero y agresivo para mirar a la portería contraria, empezaron a carburar y superaron por completo a un Betis que iba a una marcha muy inferior. El medio campo era de los madrileños y su gente ofensiva se mostró muy clarividente. Así, todo cayó por su propio peso.

La superioridad atlética se plasmó en el electrónico de La Cartuja en una acción a balón parado, precedida de un gran pase de Giuliano a Griezmann que salvó Bartra. El córner lo cabeceó en el primer palo Hancko para abrir el marcador y, a partir de ahí, siguió el monólogo colchonero a pesar de las ganas del Betis de responder, de rehacerse, pero sin éxito.

El Atlético se soltó en su fútbol y fue imparable en ataque, con un gran protagonismo del debutante Lookman, auxiliado por Griezmann -que volvía tras tres partidos lesionado- y perfectamente asistido por el lateral zurdo Ruggeri y por un medio campo de trabajo, pero también lanzador y muy certero.

El nigeriano falló un mano a mano ante Adrián y a los 25 minutos disparó alto, en posición dudosa, un servicio de Hancko, pero, aún así, fue un incordio para la nerviosa y poco contundente zaga bética. Así, tras el espejismo local de un potente tiro desde la fronta del colombiano Deossa, el Atlético no perdonó en el último cuarto de hora del primer tiempo.

Giuliano Simeone hizo el 0-2 a la media hora al remachar un pase de Ruggeri tras una gran jugada por la izquierda y siete minutos más tarde, en el 37, el incisivo Lookman halló el premio a su magnífica primera parte con el 0-3, al recibir un gran pase al espacio de Pablo Barrios, quebrar a Ruibal y Diego Llorente y fusilar a Adrián. Con ello, dejó claro su sello.

En la reanudación, con un marcador ya imposible para el Betis, Pellegrini hizo un triple cambio para revolucionar a su equipo, impotente y absolutamente desesperado. Entraron el brasileño Natan por Bartra, Ángel Ortiz por Chimy Ávila y el español nacionalizado mexicano Álvaro Fidalgo -en un triste debut como reciente fichaje- por el colombiano Deossa.

La capacidad de reacción del Betis fue nula, salvo un tiro centrado de Abde que paró Musso o un centro con peligro que no encontró rematador del brasileño Antony, muy poco participativo y sin acierto, como todo su equipo -fue sustituido por Riquelme en el 73-.

Por el contrario, el Atlético siguió imponiendo su incontestable dominio, manejó todos los registros del juego, con un gran defensa y un ataque letal, y cerró un brillante partido al ampliar su renta en el minuto 62 con el 0-4 de un talentoso Griezmann, que se asoció a la perfección con sus compañeros en ataque, y en el 83 con el 0-5 del argentino Thiago Almada, tras recoger un rechace a tiro del francés. Al final, gran imagen de los atléticos y también de sus fichajes.

- Ficha técnica:

0 - Betis: Adrián; Aitor Ruibal, Bartra (Natan, m.46), Diego Llorente, Valentín Gómez; Marc Roca, Deossa (Álvaro Fidalgo, m.46); Antony (Riquelme, m.73), Fornals (Altimira, m.73), Abde; Chimy Ávila (Ángel Ortiz, m.46).

5 - Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente (Rodrigo Mendoza, m.67), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone (Nahuel Molina, m.67), Pablo Barrios (Giménez, m.50), Koke, Álex Baena (Almada, m.67); Lookman (Obed Vargas, m.79), Griezmann.

Goles: 0-1, M.12: Hancko. 0-2, M.30: Giuliano Simeone. 0-3, M.37: Lookman. 0-4, M.62: Griezmann. 0-5, M.83: Almada.

Árbitro: César Soto (Comité Castilla-León). Amonestó a los locales Natan (m.53) y Diego Llorente (m.81).

Incidencias: Partido de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Estadio La Cartuja ante 66.810 espectadores. EFE