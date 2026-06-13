Catar rescata un empate épico ante Suiza con un gol en el último suspiro

Catar y Suiza igualaron 1-1 en un vibrante encuentro correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado este sábado. Cuando todo parecía encaminado hacia una victoria suiza, Boualem Khoukhi apareció en tiempo de descuento para darle a los asiáticos un valioso punto.

El conjunto helvético fue superior durante gran parte del compromiso y logró adelantarse en el marcador a los 17 minutos. Breel Embolo transformó con categoría un penal para establecer el 1-0 y darle tranquilidad a los dirigidos por Murat Yakin.

A partir de allí, Suiza controló la posesión del balón y generó numerosas ocasiones para ampliar la ventaja. Denis Zakaria, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Ruben Vargas tuvieron oportunidades claras, pero se encontraron con una sólida actuación del arquero Mahmoud Abunada, una de las grandes figuras de la tarde.

El cuadro catarí, por su parte, tropezó con dificultades para generar peligro durante gran parte del encuentro. Sin embargo, nunca dejó de luchar y encontró recompensa en los minutos finales. Cuando se disputaba el cuarto minuto de adición, Boualem Khoukhi aprovechó una de las últimas acciones ofensivas para vencer a Gregor Kobel y decretar el empate definitivo.

El gol cayó como un balde de agua fría para los suizos, que dejaron escapar dos puntos que parecían asegurados después de dominar gran parte del partido. Para Catar, en cambio, el empate tuvo sabor a victoria por la forma en que se produjo.

Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el Grupo B y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

Histórico punto ganado

La selección de Catar escribió una página dorada en su historia futbolística al conseguir este sábado el primer punto de su trayectoria en Copas del Mundo, tras empatar 1-1 frente a Suiza.

Mahmoud Abunada fue el héroe

Si Catar pudo celebrar el primer punto mundialista de su historia, gran parte del mérito recae en Mahmoud Abunada. El arquero catarí fue la gran figura del empate 1-1 ante Suiza y sostuvo a su selección durante gran parte del encuentro con una actuación sobresaliente.

Desde los primeros minutos, Abunada se convirtió en un muro para los atacantes suizos. El guardameta respondió con seguridad ante los intentos de Denis Zakaria, Dan Ndoye, Ruben Vargas y Granit Xhaka, evitando que el conjunto europeo ampliara la ventaja conseguida mediante el penal de Breel Embolo a los 17 minutos.