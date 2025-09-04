04 sept. 2025
Selección Paraguaya

Así fue el fabuloso mosaico para la Albirroja

VIDEO. La previa al duelo con Ecuador tuvo un momento especial con la presentación de un nuevo mosaico para la Selección que busca su retorno a la Copa del Mundo.

Septiembre 04, 2025 08:38 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 20.38.23.jpeg

Fantástico recibimiento a Paraguay.

Foto: José Bogado - Última Hora

La Selección Paraguaya de Fútbol está enfrentando este jueves a Chile en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en el 2026.

La previa, con el aliento del público en el trayecto del bus de la Albirroja rumbo a Sajonia fue especial, pero otro particular momento se vio con la exhibición de un nuevo mosaico a la entrada del equipo en el coliseo en Sajonia.

Con el lema Albirroja yo te amo”, acompañada del dibujo de un león, se recibió al equipo antes del partido ante los ecuatorianos donde la Albirroja buscará su ansiado regreso al Mundial. ¡VAMOS, PARAGUAY!

Paraguay Mosaico Albirroja
Redacción D10
