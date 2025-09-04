Así fue el fabuloso mosaico para la Albirroja

La Selección Paraguaya de Fútbol está enfrentando este jueves a Chile en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en el 2026.

La previa, con el aliento del público en el trayecto del bus de la Albirroja rumbo a Sajonia fue especial, pero otro particular momento se vio con la exhibición de un nuevo mosaico a la entrada del equipo en el coliseo en Sajonia.

Con el lema Albirroja yo te amo”, acompañada del dibujo de un león, se recibió al equipo antes del partido ante los ecuatorianos donde la Albirroja buscará su ansiado regreso al Mundial. ¡VAMOS, PARAGUAY!