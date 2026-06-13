Así fue el descuento de Paraguay

La Selección Paraguaya encontró el descuento frente a Estados Unidos por intermedio de Maurício a los 73’. El tanto significa el primero de la Albirroja en su vuelta a una Copa del Mundo y fue el 3-1 en el SoFi Stadium.

Paraguay, después de un primer tiempo para el olvido, donde encajó tres goles, pudo decorar el marcador en el complemento favorecido por los cambios que hizo el seleccionador de Estados Unidos, que incidió en la intensidad del juego local.

El gol no solo fue el primero para la Albirroja en esta Copa del Mundo, sino también es el primero de Maurício desde que viste la camiseta guaraní. El descuento es clave para acortar distancias pensando en los siguientes compromisos.