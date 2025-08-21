21 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

Arzamendia, con sensaciones encontradas

Santiago Arzamendia, jugador de Estudiantes de La Plata, contó sus sensaciones tras enfrentar a su ex equipo.

Agosto 21, 2025 01:11 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CERROPORTENO-ESTUDIANTES

Santiago Arzamendia fue titular en ambos lances de octavos.

Foto: AFP

Santiago Arzamendia, lateral paraguayo de Estudiantes de La Plata y la Selección Paraguaya, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a lo que fue la clasificación de su equipo para los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, en un momento de la nota contó sus sensaciones tras enfrentar por primera vez al equipo de sus amores y en el cual nació futbolísticamente.

“Es el club de donde salí, que me dio mucho, bastante diría. Así que es un club al que tengo mucho cariño. Muy raro en lo personal, raro enfrentarlo”, comenzó diciendo.

“Enfrentar a Cerro en esta copa fue una sensación rara, pero contento porque me fue bien”, subrayó.

El lateral contó que tuvo un pedido especial del entrenador Eduardo Domínguez de evitar o frenar los ataques de Juan Iturbe o Cecilio Domínguez por la izquierda. “Los dos partidos les pude sostener bien”, tiró.

Estudiantes de La Plata eliminó a Cerro Porteño de la Copa Libertadores 2025 y avanzó a cuartos de la competencia internacional en la que tendrá que enfrentar al Flamengo que viene de dejar en el camino al Internacional.

Santiago Arzamendia Estudiantes de La Plata Cerro Porteño
Redacción D10
