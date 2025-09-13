13 sept. 2025
Arsenal golea al Nottingham Forest

El Arsenal derrotó con comodidad al Nottingham Forest por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra.

G0urRfXWcAAmJl8.jpg

Arsenal derrotó al Nottingham Forest por la Premier League de Inglaterra.

Martín Zubimendi marcó sus primeros goles con la camiseta del Arsenal en la victoria por 3-0 contra el Nottingham. El primero, un golazo, al enganchar una volea desde la frontal del área para desatascar el encuentro contra el nuevo Forest de Ange Postecoglou, y el segundo, un cabezazo del que hasta él se sorprendió.

De vuelta a la Premier League tras dos años en el Tottenham Hotspur que le valieron un título, la Europa League, pero no la confianza de los ‘Spurs’, Postecoglou se encontró con un Arsenal muy fuerte para ellos. Quizás el mejor Arsenal de este inicio de la temporada.

Mikel Arteta hizo un cambio sorprendente y puso un centro del campo inédito -en el Arsenal, porque en la Real Sociedad sí jugaron juntos-, con Zubimendi, Mikel Merino y Martin Odegaard, prescindiendo de Declan Rice, y los ‘Gunners’ dieron una buena tunda a los ‘Tricky Trees’ durante veinte minutos. El plan se estropeó con la lesión en el hombro del noruego, la segunda del curso, pero no descarriló a los londinenses, que encontraron el premio del gol, cómo no, a balón parado.

El córner de Madueke fue rechazado por la defensa y Zubimendi clavó una volea con la diestra desde la frontal. Su primer gol con esta camiseta y la confirmación de un gran inicio de campaña que le está poniendo como titular indiscutible de este Arsenal.

Poco le faltó, además, para enganchar una muy similar minutos después, cuando esta vez el disparo se marchó alto. Su doblete sí llegó para sentenciar el partido, al rematar un centro de Leandro Trossard.

El Forest, que pronto empezará a preguntarse si mereció la pena echar a Nuno Espirito Santo por sus discrepancias con Evangelos Marinakis, perdió por lesión a Murillo, su mejor central, y la tarde siguió empeorando cuando nada más salir del descanso, Viktor Gyökeres puso el 2-0 al rematar a placer un envío de Eberechi Eze.

El sueco, que ya suma tres goles en esta Premier, se empieza a parecer al delantero que asombró en Portugal. Marcó un gol, se movió bien en el área, combinó en tres cuartos y asustó con un disparo a bocajarro que hizo temblar la madera.

Los de Postecoglou pudieron descontar en un remate con el pecho de Chris Wood que salvó de forma magistral David Raya. El español suma tres porterías a cero este curso y toma la delantera para revalidar el Guante de Oro de la Premier que ya logró el año pasado.

Con nueve puntos de doce posibles y el liderato momentáneo de la liga, el Arsenal cambia ahora el ‘chip’ y se centra en la Champions League donde los ‘Gunners’ se medirán este martes al Athletic Club de Bilbao en San Mamés.

- Ficha técnica:

3 - Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Lewis-Skelly, m.68); Zubimendi, Odegaard (Nwanieri, m.18), Merino; Madueke (Martinelli, m.78), Eze (Trossard, m.79) y Gyökeres (Rice, m.68).

0 - Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo (Savona, m.37), Morato; Sangaré (Yates, m.73), Anderson, Gibbs-White (McAtee, m.73); Ndoye, Hudson-Odoi (Kalimuendo, m.60) y Wood (Bakwa, m.60).

Goles: 1-0. Zubimendi, m.32 y 2-0. Gyökeres, m.46 y 3-0. Zubimendi, m.80.

Árbitro: Darren England amonestó a Calafiori (m.61) por parte del Arsenal y a Williams (m.78) por parte del Forest.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE

