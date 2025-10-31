31 oct. 2025
Mbappé recibe la Bota de Oro

El francés Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, en un acto en el que estuvo acompañado por todos sus compañeros del Real Madrid, a los que agradeció la ayuda para lograr un galardón que aseguró era “imposible ganar” sin su colaboración.

Mbappé ganó la Bota de Oro del pasado curso gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid.

“Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero. Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todo los momentos. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian para ayudar al equipo a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un equipo increíble y lo más importante son los premios colectivos”, aseguró tras recibir la ‘Bota de Oro’ y escuchar la felicitación del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Mbappé ganó la Bota de Oro del pasado curso con 62 puntos que logró gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid. Se impuso a Viktor Gyokeres (58.5 puntos) y Mohamed Salah (58 puntos). Recibió el galardón de manos de Juan Ignacio Gallardo, vicepresidente de la European Sports Media (ESM) y director de Marca.

“Podemos ganar muchas cosas”, aseguró Mbappé mirando a todos sus compañeros presentes en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu y al cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso.

“Es un placer jugar en el Real Madrid, cumplir mi sueño de niño y espero que sean muchos años para ganar muchas cosas. Agradezco el cariño desde el primer día que llegué y antes de venir de todos los madridistas. Es un gran día”, destacó.

Mbappé cerró su breve discurso, improvisado y sin nada escrito, haciendo extensible su agradecimiento a todos los que comparten el día a día de trabajo en el Real Madrid y que le han impulsado a recuperar su mejor versión, protagonista del mejor arranque goleador de su carrera en una temporada.

“Tenemos que seguir como equipo, es lo más importante. Sin la gente que esta aquí no podría llegar al alto nivel de ahora. Es imposible ganar este premio sin ellos, sin el staff técnico, sin el club, la afición, el médico y toda la gente que me ayuda dentro y fuera del campo”, aseguró.

Antes de fotografiarse con cu padre Wilfried Mbappé, posteriormente con Florentino Pérez y Pirri, presidente de honor del club blanco, y finalmente con todos sus compañeros, Mbappé confió en volver a lograr la Bota de Oro. “Es un grandísimo placer y espero volver a ganarla el próximo año. He empezado bien y espero volver a conseguirla”.

