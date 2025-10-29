29 oct. 2025
Hazard, incluido en el Salón de la Fama de la Premier League

Eden Hazard, exfutbolista del Chelsea y Real Madrid, ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Premier League.

Octubre 29, 2025 04:03 p. m.
Eden Hazard, ídolo del Chelsea.

El belga es el jugador número 26 en ser incluido en esta lista que cuenta con otros jugadores como Thierry Henry, Eric Cantona, Alan Shearer y David Beckham.

“Henry está ahí, sabes. Crecí viendo a Francia, así que jugadores como Zidane y como él son mis ídolos. Estar en el mismo lugar que ellos es muy especial”, dijo Hazard.

“Significa mucho para mí estar en el Salón de la Fama. Estoy muy orgulloso de poder unirme a ellos, ojalá pudiéramos formar un equipo”.

Hazard llegó al Chelsea en 2012 procedente del Lille y se convirtió en un ídolo de Stamford Bridge al jugar 352 partidos y marcar 110 goles hasta marcharse al Real Madrid por 100 millones de euros en 2019.

Con los ‘blues’ ganó dos Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y dos Europa League. En siete temporadas fue elegido mejor futbolista del Chelsea en cuatro de ellas, además de ser nombrado mejor jugador de la liga en la 2014-2015.

Los aficionados son los encargados de votar quiénes entran en esta lista.

