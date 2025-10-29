El Lorient empata y deja al PSG con solo una victoria en sus últimos cuatro partidos

El Lorient ha resistido con valentía y ha empatado 1-1 frente al Paris Saint-Germain en la Ligue 1, lo que significa que los Merlus han evitado la derrota en tres de sus últimos cuatro duelos directos entre estos equipos contra el campeón.

Arsene Kouass sufrió un golpe en el primer minuto, pero el internacional de Burkina Faso y sus compañeros del Lorient defendió con firmeza ante un PSG que dominó la posesión.

Aun así, los locales tuvieron algunos momentos prometedores en ataque, aunque nadie logró aprovechar los balones peligrosos de Noah Cadiou y Dermane Karim

Como muestra de la solidez de los Merlus, el primer disparo del PSG fue una falta en el minuto 23 que Nuno Mendes estrelló sin peligro en la barrera.

La tónica se mantuvo según avanzaba la primera parte, con el Lorient eligiendo bien sus momentos para atacar. Joel Mvuka obligó a Lucas Chevalier a realizar la primera parada del partido en el minuto 33, aunque fue una intervención sencilla. Por su parte, Yvon Mvogo respondió en el otro área ante un disparo ambicioso de Nuno Mendes con la derecha.

Los parisinos han generado más peligro antes del descanso, aunque Mvogo evitó el gol de Ibrahim Mbaye y Montassar Talbidesvió el centro de Quentin Ndjantou al lateral de la red.

Luis Enrique reaccionó a la discreta primera parte dando entrada a Vithinha y Joao Neves antes de la reanudación, y su equipo encontró el gol en apenas cuatro minutos, cuando Nuno Mendes primero vio cómo le detenían un cabezazo, pero aprovechó el rechace para marcar a placer.

El Lorient respondió de inmediato, ya que Chevalier despejó el centro de Kouassi y Igor Silva cazó el balón suelto para anotar con contundencia su primer gol en la Ligue 1.

En cuanto al PSG, empató tres veces en sus últimos cuatro partidos de Ligue 1 y ahora podría ser alcanzado en puntos por el Marsella y el Lyon.