29 oct. 2025
Fútbol Internacional

Bayern se instala en octavos de la Copa Alemania

El equipo de Munich dejó en el camino a Colonia con victoria por 4-1 con doblete de Harry Keane.

Octubre 29, 2025 08:31 p. m. • 
Por Redacción D10
-bayern munich

Bayern impuso su jerarquía para avanzar en la Copa Alemania 2025.

SASCHA SCHUERMANN/AFP

El Bayern de Múnich se clasificó a los octavos de final de la Copa de Alemania al imponerse este en el campo del Colonia por 4 a 1, gracias sobre todo a un doblete de su estrella inglesa, Harry Kane.

Con este 14º triunfo en otros tantos partidos desde el inicio de la temporada, el conjunto bávaro establece un nuevo récord para un equipo de uno de los cinco principales campeonatos europeos (Inglaterra, España, Italia y Francia, además de Alemania).

Mejora así las 13 victorias en sus 13 primeros partidos que había logrado el AC Milan de Fabio Capello en la temporada 1992-1993.

La Copa de Alemania no ha sido precisamente la competición más propicia para el Bayern en los últimos años: no alcanza las semifinales de ese torneo desde que en 2020 conquistó su 20º y hasta ahora último título en la DFB Pokal.

En el resto de partidos del miércoles en la Copa alemana destacó el gran sufrimiento del Leverkusen, que solo pudo doblegar al Paderborn (2ª división) en el descuento final de la prórroga (2-4).

Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania:
Wolfsburgo 0-1 Kiel
Eintracht Fráncfort 1-1 (2-4) Borussia Dortmund
Hertha Berlín 3-0 Elversberg
Heidenheim 0-1 Hamburgo
St Pauli 2-2 (7-8) Hoffenheim
Augsburgo 0-1Bochum
Borussia Mönchengladbach 3-1 Karlsruhe
Energie Cottbus 1-4 RB Leipzig
Maguncia 0-2 Stuttgart
Paderborn 2-4 Bayer Leverkusen
Fürth 0-1 Kaiserslautern
FV Illertissen 0-3 Magdeburgo
FC Colonia 1-4 Bayern Múnich
Fortuna Dusseldorf 1-3 Friburgo
Darmstadt 4-0 Schalke 04

Copa de Alemania Bayern Múnich
Redacción D10
Más contenido de esta sección
vinius enamorado.jpg
Fútbol Internacional
Vinícius asume una relación sentimental con influencer brasileña
Vinícius Junior, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, asumió su relación sentimental con la ‘influencer’ brasileña Virgínia Fonseca.
Octubre 28, 2025 08:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Nápoles.jfif
Fútbol Internacional
Nápoles en lo más alto de la Serie A
El Nápoles se ha colocado tres puntos por delante en la cima de la Serie A, este martes, al menos durante un par de horas, después de que un cabezazo de Frank Anguissa en la segunda parte le diera un ajustado triunfo 1-0 sobre el Lecce.
Octubre 28, 2025 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Karim Benzema
Fútbol Internacional
Benzema ‘elimina’ a Cristiano de la King Cup saudí
El Al Ittihad del francés Karim Benzema eliminó este martes al Al Nassr del portugués Cristiano Ronaldo tras vencer por 1-2 en los octavos de final de la King Cup de Arabia Saudí.
Octubre 28, 2025 05:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Romelu Lukaku
Fútbol Internacional
Lukaku volverá a entrenarse más de dos meses después
El belga Romelu Lukaku, delantero del Nápoles que sufrió el 14 de agosto una lesión de alto grado en el recto femoral de su muslo izquierdo, volverá a entrenar esta semana tras dos meses y medio alejado de los terrenos de juego.
Octubre 28, 2025 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
leeeo.webp
Fútbol Internacional
Lionel Messi: “El Mundial fue el sueño de mi vida”
Lionel Messi, delantero del Inter Miami, aseguró que ganar el Mundial con la selección argentina fue “el sueño” de su vida y que le encantaría defender la Copa Mundial en el campo el próximo año en Estados Unidos.
Octubre 28, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
spalletti.jpg
Fútbol Internacional
La ‘Juve’ se fija en Spalletti
El italiano Luciano Spalletti, exentrenador de Inter, Roma o Napoli, además de exseleccionador ‘azzurro’, es la primera opción de la Juventus para sustituir al croata Igor Tudor.
Octubre 28, 2025 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más