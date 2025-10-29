Bayern se instala en octavos de la Copa Alemania

El Bayern de Múnich se clasificó a los octavos de final de la Copa de Alemania al imponerse este en el campo del Colonia por 4 a 1, gracias sobre todo a un doblete de su estrella inglesa, Harry Kane.

Con este 14º triunfo en otros tantos partidos desde el inicio de la temporada, el conjunto bávaro establece un nuevo récord para un equipo de uno de los cinco principales campeonatos europeos (Inglaterra, España, Italia y Francia, además de Alemania).

Mejora así las 13 victorias en sus 13 primeros partidos que había logrado el AC Milan de Fabio Capello en la temporada 1992-1993.

La Copa de Alemania no ha sido precisamente la competición más propicia para el Bayern en los últimos años: no alcanza las semifinales de ese torneo desde que en 2020 conquistó su 20º y hasta ahora último título en la DFB Pokal.

En el resto de partidos del miércoles en la Copa alemana destacó el gran sufrimiento del Leverkusen, que solo pudo doblegar al Paderborn (2ª división) en el descuento final de la prórroga (2-4).

Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania:

Wolfsburgo 0-1 Kiel

Eintracht Fráncfort 1-1 (2-4) Borussia Dortmund

Hertha Berlín 3-0 Elversberg

Heidenheim 0-1 Hamburgo

St Pauli 2-2 (7-8) Hoffenheim

Augsburgo 0-1Bochum

Borussia Mönchengladbach 3-1 Karlsruhe

Energie Cottbus 1-4 RB Leipzig

Maguncia 0-2 Stuttgart

Paderborn 2-4 Bayer Leverkusen

Fürth 0-1 Kaiserslautern

FV Illertissen 0-3 Magdeburgo

FC Colonia 1-4 Bayern Múnich

Fortuna Dusseldorf 1-3 Friburgo

Darmstadt 4-0 Schalke 04