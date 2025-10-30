30 oct. 2025
Fútbol Internacional

Luciano Spalletti, nuevo entrenador de la Juventus

Luciano Spalletti, exseleccionador italiano, se convirtió este jueves en el nuevo entrenador de la Juventus tras la destitución del croata Igor Tudor.

Octubre 30, 2025 03:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Luciano Spalletti

Luciano Spalletti es nuevo entrenador de la Juventus.

Foto: Gentileza - Juventus

Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus: el técnico toscano ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2026", informó el club turinés en un comunicado oficial.

“Un perfil altamente cualificado y con gran experiencia al que estamos encantados de dar la bienvenida a la familia Juventus: ¡bienvenido a la Juventus y mucha suerte, mister!”, añadió.

El extécnico también de Inter, Roma y Nápoles, entre otros, llegó a Continassa (ciudad deportiva de la ‘Juve’) poco antes de las 11.00 (10.00 GMT) y se pondrá al frente del equipo este viernes para preparar el duelo de Serie A ante el Cremonese del sábado.

El técnico, que tiene tatuado el escudo del Nápoles y el número 3 en referencia al histórico ‘Scudetto’ conquistado con las partenopeos en 2023, firma un contrato solo por lo que resta de temporada, aunque con una cláusula de renovación automática si consigue la clasificación a la próxima Liga de Campeones, según apuntan desde Italia.

Spalletti se pone al frente de una ‘Juve’ que marcha séptima en la Serie A con 15 puntos. La ‘Vecchia Signora’ rompió el miércoles su mala racha de 8 partidos seguidos sin ganar, 3 derrotas consecutivas y 4 partidos sin marcar, con una victoria ante el Udinese (3-1). La victoria previa a esta última databa del pasado 13 de septiembre, en el clásico ante el Inter de Milán.

El nuevo técnico juventino fue destituido del cargo de seleccionador el pasado 8 de junio de 2025, poco después de una derrota ante Noruega (3-0) en la fase de clasificación al Mundial 2026.

Su puesto como seleccionador ya estuvo en juego tras la Eurocopa 2024, en la que la ‘Azzurra’ defendía la corona conquistada en 2021 y en la que cayó en octavos de final ante Suiza.

En su palmarés como técnico figuran, además del ‘Scudetto’ conquistado con el Nápoles, dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia, ganadas todas con el Roma; y dos títulos ligueros rusos, una copa rusa y una supercopa rusa con el Zenit de San Petesburgo.

Además, en la ‘Juve’ trabaja también su hijo Federico, de 30 años, como ojeador del club.

Juventus
Redacción D10
Más contenido de esta sección
PSG.jfif
Fútbol Internacional
El Lorient empata y deja al PSG con solo una victoria en sus últimos cuatro partidos
El Lorient ha resistido con valentía y ha empatado 1-1 frente al Paris Saint-Germain en la Ligue 1, lo que significa que los Merlus han evitado la derrota en tres de sus últimos cuatro duelos directos entre estos equipos contra el campeón.
Octubre 29, 2025 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Pipino - Cecilio.png
Fútbol Internacional
Hazard, incluido en el Salón de la Fama de la Premier League
Eden Hazard, exfutbolista del Chelsea y Real Madrid, ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Premier League.
Octubre 29, 2025 04:03 p. m.
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA
Fútbol Internacional
Vinícius pide perdón por su reacción en el cambio del clásico
El brasileño Vinícius Junior pidió perdón este miércoles, a través de un mensaje en sus redes sociales, por su enfado al ser sustituido en el minuto 73 del clásico ante el FC Barcelona y aseguró que “a veces la pasión” le “gana” por “querer siempre vencer y ayudar” a su equipo.
Octubre 29, 2025 10:38 a. m.
 · 
Redacción D10
G4YjshQW0AAI5bI.jpeg
Fútbol Internacional
Venezuela vence a Paraguay y sella su primera victoria en Liga de Naciones Femenina
La selección de fútbol femenino de Venezuela venció este martes por 1-2 a Paraguay y selló su primera victoria en la Liga de Naciones Femenina de Suramérica, durante una partido por la segunda jornada de este certamen que otorga dos cupos directos y otros dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.
Octubre 29, 2025 07:42 a. m.
 · 
Redacción D10
vinius enamorado.jpg
Fútbol Internacional
Vinícius asume una relación sentimental con influencer brasileña
Vinícius Junior, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, asumió su relación sentimental con la ‘influencer’ brasileña Virgínia Fonseca.
Octubre 28, 2025 08:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Nápoles.jfif
Fútbol Internacional
Nápoles en lo más alto de la Serie A
El Nápoles se ha colocado tres puntos por delante en la cima de la Serie A, este martes, al menos durante un par de horas, después de que un cabezazo de Frank Anguissa en la segunda parte le diera un ajustado triunfo 1-0 sobre el Lecce.
Octubre 28, 2025 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más