30 oct. 2025
Fútbol Internacional

Spalletti llega a Turín para firmar con la Juve

Luciano Spalletti, exseleccionador italiano, llegó este jueves a la ciudad deportiva del Juventus Turín para firmar como nuevo entrenador del club turinés tras la destitución del croata Igor Tudor.

Octubre 30, 2025 10:42 a. m. • 
Por Redacción D10
spalletti.jpg

Luciano Spalletti será nuevo entrenador de la Juventus.

El extécnico de Inter, Roma y Nápoles, entre otros, llegó a Continassa (ciudad deportiva de la ‘Juve’) poco antes de las 11.00 (10.00 GMT) y, a falta de anuncio oficial que confirme su contratación, se pondrá al frente del equipo a media tarde para preparar el duelo de Serie A ante el Cremonese del sábado.

El técnico, que tiene tatuado el escudo del Nápoles y el número 3 en referencia al histórico ‘Scudetto’ conquistado con las partenopeos en 2023, firmará un contrato solo por lo que resta de temporada, aunque con una cláusula de renovación automática si consigue la clasificación a la próxima Liga de Campeones, según apuntan desde Italia.

Spalletti se pondrá al frente de una ‘Juve’ que marcha séptima en la Serie A con 15 puntos. La ‘Vecchia Signora’ rompió el miércoles su mala racha de 8 partidos seguidos sin ganar, 3 derrotas consecutivas y 4 partidos sin marcar, con una victoria ante el Udinese (3-1). El triunfo previo a este último databa del pasado 13 de septiembre, en el clásico ante el Inter de Milán.

El próximo técnico juventino fue destituido del cargo de seleccionador el pasado 8 de junio de 2025, poco después de una derrota ante Noruega (3-0) en la fase de clasificación al Mundial 2026.

Su puesto como seleccionador ya estuvo en juego tras la Eurocopa 2024, en la que la ‘Azzurra’ defendía la corona conquistada en 2021 y en la que cayó en octavos de final ante Suiza.

En su palmarés como técnico figuran el ‘Scudetto’ conquistado con el Nápoles; dos Copas de Italia y una Supercopa de Italia, ganadas todas con el Roma; y dos títulos ligueros rusos, una copa rusa y una supercopa rusa con el Zenit de San Petesburgo.

Además, en la ‘Juve’ trabaja también su hijo Federico, de 30 años, como ojeador del club.

Internacional Serie A Juventus
Redacción D10
