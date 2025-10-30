30 oct. 2025
Fútbol Internacional

El “Mago” Romero convierte en la UAE Pro League

El paraguayo Alejandro Romero Gamarra aportó un gol en la goleada por 0-3 que su equipo el Al Ain le endosó al Ajman y lo celebró con una varita de mago.

Octubre 30, 2025 03:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra

Alejandro Romero Gamarra celebró el tanto con una varita.

Foto: Gentileza - Al Ain

Este jueves, el Al Ain derrotó por 0-3 al Ajman y uno de los goleadores fue el paraguayo Alejandro Romero Gamarra. Con esta victoria, el conjunto del Kaku se mantiene en la primera posición de la tabla.

Alejandro Romero Gamarra se hizo sentir con el tercer tanto de su equipo, rematando de zurda casi sobre la raya del área grande, cuando se jugaban 81 minutos del compromiso por la séptima jornada de la UAE Pro League.

Con el triunfo, el Al Ain llega a 19 unidades, tras siete fechas disputadas y su siguiente rival en este certamen será el Al-Jazira, el 22 de noviembre.

Alejandro Romero Gamarra Al Ain
Redacción D10
