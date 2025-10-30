30 oct. 2025
Fútbol Internacional

Szczesny habló sobre el penal parado a Mbappé

El portero del Barcelona Wojciech Szczesny ha desvelado este jueves que, en el penal que paró a Kilyan Mbappé en el último Clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu, se lanzó “al mismo lado” que el delantero francés “lanzó el último”.

Octubre 30, 2025 04:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Wojciech Szczęsny

El penal tapado por Wojciech Szczęsny.

Foto: Gentileza - Barcelona

“Estudio mucho a los rivales. Quizá me miro los últimos veinte penales. Observo cómo los lanzan, en qué dinámica llegan, si van ganando durante el partido, si tienen confianza...”, ha explicado en una directo con los aficionados en el canal de YouTube del FC Barcelona.

Y es que Szczesny ya ha parado penales a Messi, Mbappé y Neymar. “La lista realmente es muy buena, pero ahora mismo no lo pienso. Quizá cuando sea mayor sí que lo valoraré”, ha comentado al respecto.

El meta polaco, quien ha reconocido que está aprendiendo catalán y que no canta nada mal, ha afirmado que se considera una persona calmada, tanto en su vida personal como en el terreno de juego: “Las emociones no me ayudan. Intento desconectarme y concentrarme en el partido. La meditación me ayuda a estar más presente en el momento”.

Preguntado por el Barça, Szczesny ha elogiado el trabajo de cantera que hace el club catalán, explicando que, “en general, todos los jugadores que vienen de la Masia son increíblemente técnicos”.

“No todos son tan buenos con 16 años como Lamine Yamal. A veces necesitan más experiencia, pero todos son muy buenos”, ha destacado el portero azulgrana.

LaLiga Barcelona Real Madrid
Redacción D10
