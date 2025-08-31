Arranca el último día de competencia del Rally del Paraguay

Arrancó este domingo el tercer y último día de competencia en el Mundial de Rally que se disputa de forma histórica en nuestro país.

Siendo las 8:30 se pondrá en marcha la decimosexta prueba especial de la competencia en la ciudad de Encarnación.

El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) subió a la cima del Rally de Paraguay, luego de haber logrado los mejores tiempos en cuatro de las siete pruebas especiales en la jornada de este sábado y desplazó del liderato al finlandés Kalle Rovanperä, que terminó en la sexta posición.

El Rally de Paraguay se corre desde este viernes en el departamento de Itapúa y concluirá este domingo con cuatro tramos especiales en 78,5 kilómetros.

La competencia sobre la arena roja guaraní abarca 19 pruebas cronometradas en 333,18 kilómetros, de un total de 1002,59 kilómetros.

