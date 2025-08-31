31 ago. 2025
Otros Deportes

Arranca el último día de competencia del Rally del Paraguay

Se puso en marcha el tercer y último día del Mundial de Rally del Paraguay con la décimo sexta prueba especial.

Agosto 31, 2025 07:48 a. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20250831-WA0029.jpg

Último día de competencia en el Rally del Paraguay.

Foto: José María Bogado - ÚH

Arrancó este domingo el tercer y último día de competencia en el Mundial de Rally que se disputa de forma histórica en nuestro país.

Siendo las 8:30 se pondrá en marcha la decimosexta prueba especial de la competencia en la ciudad de Encarnación.

El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) subió a la cima del Rally de Paraguay, luego de haber logrado los mejores tiempos en cuatro de las siete pruebas especiales en la jornada de este sábado y desplazó del liderato al finlandés Kalle Rovanperä, que terminó en la sexta posición.

El Rally de Paraguay se corre desde este viernes en el departamento de Itapúa y concluirá este domingo con cuatro tramos especiales en 78,5 kilómetros.

La competencia sobre la arena roja guaraní abarca 19 pruebas cronometradas en 333,18 kilómetros, de un total de 1002,59 kilómetros.

Rally Mundial Paraguay
Redacción D10
