Gran primera jornada para Duerksen

El piloto paraguayo Joshua Duerksen rodó hoy con su nuevo equipo, Invicta Racing, estando a la altura de la exigencia del campeón. El guaraní ya había dado buenas señales en la tanda de la mañana en el Circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, registrando el segundo mejor tiempo.

Tras el almuerzo, los pilotos volvieron a salir a la pista y el paraguayo peleó milésima a milésima con su compañero Rafael Cámara. La exigencia fue máxima e intensa por las primeras posiciones, llegando Joshua a marcar el mejor tiempo con 1.37.290. Sin embargo no se pudo quedar con el mejor tiempo del test, al ser superado por 0.087 segundos por Oliver Goethe.

Los test de post temporada proseguirán este jueves de las 9.00 hora local. Las pruebas se realizarán hasta el viernes 12 de diciembre en el circuito ubicado en los Emiratos Árabes Unidos.