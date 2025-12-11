11 dic. 2025
Otros Deportes

Oro y plata en el Mundial 3x3

La representación de Paraguay consiguió la medalla de oro en mujeres y plata en varones en el primer Mundial de básquet 3×3 unificado de Olimpiadas Especiales, que se disputó en San Juan, Puerto Rico.

Diciembre 11, 2025 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
basquet unificado 3x3_64602134.jpg

Destacaron. Equipo de Paraguay, campeón en el 3x3.

El equipo femenino se impuso en la final al equipo de Puerto Rico por 6-2 para lograr el título. Camino a la final el elenco guaraní cedió en sus primeros dos juegos ante Uruguay 9-6 y Marruecos 7-5, venciendo luego de manera sucesiva a EEUU 9-2, Bharat 15-5 y China Taipéi 12-1.

Integraron el equipo campeón: Ivanna Rocío Ríos, María Merlo y Luz Insaurralde. Sus compañeras: Antonella Giménez y María Dragotto. Las entrenadoras: Sofía Esteche y María Jazmín Mercado.

A su vez en varones, Paraguay logró la presea de plata y en su presentación en la cita ecuménica los resultados fueron: 19-8 Jordan, 11-10 Brasil, 8-11 Puerto Rico y 13-17 El Salvador. El plantel de Paraguay: Marcelo Cañete, Jesús Leite y Tobías Pavón. Compañeros: Matías López y Joaquín Duarte. Entrenadores: Mario González e Ignacio Insaurralde. El torneo se cumplió en el Distrito T-Mobile de San Juan.

Otros Deportes Básquetbol
Redacción D10
