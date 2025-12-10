Duerksen ya probó su nuevo monoplaza

Tras el gran cierre de temporada, el paraguayo Joshua Duerksen abre una nueva etapa en la Fórmula 2 al mando del monoplaza del equipo Invicta. Este miércoles se realizó la primera jornada de pruebas de post temporada en el Circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Duerksen venía de cerrar el año con un triunfo en la carrera principal y este miércoles no le pesó el cambio de coche, registrando su mejor tiempo personal en esta pista de 1.39.156 y además estableciendo el segundo mejor tiempo por detrás del Oliver Goethe a solo 0.177 segundos.

El paraguayo fue el más rápido de su equipo, por encima de su nueva dupla, Rafael Cámara de Brasil que viene de ser campeón de la Fórmula 3 y también fue fichado por el campeón de la F2 para la temporada 2026.

Los tests se volverán a repetir en la tarde en territorio árabe, en una serie de exigentes pruebas que se extenderán hasta el 12 de diciembre.