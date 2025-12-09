09 dic. 2025
Otros Deportes

Sergio Villasanti, campeón mundial de brazilian jiu-jitsu

El paraguayo Sergio Villasanti demostró su alto nivel de competencia en Brasil.

Diciembre 09, 2025 07:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Sergio Villasanti

Con la tricolor. El paraguayo Sergio Villasanti se lució una vez más y dejó la bandera paraguaya bien en alto en la competencia.

Foto: Gentileza

El atleta paraguayo Sergio Villasanti volvió a hacer historia al consagrarse como flamante campeón mundial de brazilian jiu-jitsu de la CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo) en la categoría Master 3, cinturón azul, hasta 76 kg.

La competencia internacional se desarrolló el 29 de noviembre pasado en el emblemático Ginásio do Ibirapuera, en la ciudad de São Paulo, donde el atleta guaraní demostró un altísimo nivel técnico, fortaleza mental y gran preparación física, imponiéndose ante destacados competidores de diferentes países.

Este nuevo título mundial se suma a otro logro de enorme relevancia internacional, ya que el año pasado también se consagró campeón del Mundial de Jiu-Jitsu en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, reafirmando su lugar entre los mejores del mundo en su categoría.

Con estos triunfos, Sergio Villasanti se consolida como la máxima figura del brazilian jiu-jitsu paraguayo, llevando con orgullo los colores de nuestro país a lo más alto del podio internacional, y convirtiéndose en una fuente de inspiración para jóvenes atletas.

Este logro representa no solo un triunfo personal, sino también un hecho histórico para el deporte nacional, destacando el crecimiento sostenido del jiu-jitsu en el territorio nacional.

jiu-jitsu
Redacción D10
