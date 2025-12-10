Asunción, ciudad candidata para organizar los JJOO de la Juventud

Asunción fue designada por el Comité Olímpico Internacional, como finalista en la puja por organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2030.

La capital del Paraguay fue confirmada como finalista junto a Santiago de Chile y Bangkok, Tailandia, para profundizar en el proceso de elección para los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030.

De acuerdo al comunicado que emitió el COI, las capitales sudamericanas cuentan como punto a favor que recientemente organizaron eventos de esta magnitud y cuentan con la estructura correspondiente ya que Asunción organizó este año los últimos Juegos Panamericanos Junior, mientras que Santiago recibió los Panamericanos de mayores en 2023.

Asunción además se prepara para albergar los Juegos Panamericanos de mayores del 2031. Los Juegos Olímpicos de la Juventud, cuya cuarta edición se cumplirá en el 2026 y Dakar, congrega a 206 paises y a más de 4.000 atletas de los cinco continentes.